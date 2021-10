बड़ी खबर, भारत में लगी 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन, 10 माह में रचा इतिहास

नई दिल्ली। ने 100 करोड़ लगाकर इतिहास रच दिया। भारत में पहला टीका 16 जनवरी में लगा था इस तरह मात्र 10 माह में भारत ने यह उपलब्धि हासिल की। सरकार ने आज का दिन टीका महोत्सव के रूप में मनाने की तैयारी की है।

सरकार ने इस अवसर को यादगार बनाने के लिए शानदार तैयारी की थी। ट्रेन, प्लेन और जलयान में लाउडस्पीकर से 100 करोड़ वैक्सीन लगने की घोषणा की गई।

100 करोड़वीं वैक्सीन लगते ही पीएम मोदी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे। यहां स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवियां ने उनका स्वागत किया।

Delhi | PM Modi visits RML Hospital as the number of Covid-19 vaccine doses administered in crosses the 100 crore mark pic.twitter.com/s9X3CSzTTJ

भारत में टीकाकरण के तहत 100 करोड़ खुराक दिए जाने का जश्न मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। देश में 100 करोड़ खुराक दिए जाने के अवसर पर मांडविया लाल किले से गायक कैलाश खेर का गीत और ऑडियो-विजुअल फिल्म जारी करेंगे।

Congratulations to the people&healthcare workers of India. It's remarkable to reach 1 billion dose mark for any nation,an achievement in just over 9 months since the vaccination program started in India: Dr VK Paul, Member-Health,NITI Aayog on India crossing 100 crore vaccination pic.twitter.com/k9VMkf0OlY