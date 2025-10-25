Chhath Puja 2025 Kharna, Day 2: छठ पूजा का दूसरा दिन खरना, मुहूर्त सहित जानिए क्या करते हैं इस दिन

Kharna chhath puja 2025: छठ का त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। इस बार छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। 25 को नहाय खाय, 26 को खरना, 27 को संध्या अर्घ्य और 28 को उषा अर्घ्य और पारण होगा। खरना के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ ही जानिए शुभ मुहूर्त और रीति रिवाज। खरना कार्तिक शुक्ल पंचमी को रहता है। पहले दिन निर्जला व्रत रखकर साफ सफाई करते हैं और शाम को शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। इसके बाद दूसरे दिन खरना का पर्व मनाते हैं।खरना को लोहंडा भी कहते हैं। इसमें पूरे दिन व्रत रखकर शाम को विशेष प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं।

26 अक्टूबर 2025 खरना छठ पूजा मुहूर्त:-

छठ पूजा का दिन 2 : लोहंडा और खरना

सूर्योदय : सुबह 06 बजकर 29 मिनट पर।

सूर्योस्त : सायं 05 बजकर 41 मिनट पर।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:47 से 05:38 तक।

अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:42 से 12:27 तक।

गोधूलि मुहूर्त : शाम को 05:41 से 06:06 तक।

खरना के दिन क्या करते हैं: Chhath puja kharna 2025: