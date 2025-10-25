शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. छठ पूजा
  4. 27 october 2025 chhath puja suryast time today
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (15:21 IST)

Chhath Puja 2025 Date Time: छठ पूजा का तीसरा दिन सांध्य अर्घ्य, जानें कब होगा सूर्यास्त, मंत्र और मुहूर्त

Chhath puja nahay khay
Chhathi maiya ke pati kaun hai: 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन छठ पूजा होगी। इस दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्‍य देकर उनकी पूजा करते हैं और इसी के साथ इस दिन षष्ठी की देवी छठ मैया की पूजा भी होती है। आओ जानते हैं कि इस दिन कब होगा सूर्यास्त, सूर्य को अर्घ्य देने का मंत्र और क्या है शुभ मुहूर्त। 
 
दिल्ली टाइम के अनुसार 27 अक्टूबर 2025 छठ पूजा का समय:
सूर्योदय समय: छठ पूजा के दिन सूर्य उदय सुबह 06:30 बजे होगा।
सूर्यास्त समय: छठ पूजा के दिन सूर्या अस्त शाम 05:40 बजे होगा। 
 
छठ पूजा पर षष्ठी तिथि का प्रारंभ और समापन समय:
षष्ठी तिथि प्रारम्भ- 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 06:04 बजे से।
षष्ठी तिथि समाप्त- 28 अक्टूबर 2025 को सुबह 07:59 बजे तक।
 
छठ पूजा के दिन के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:47 से 05:38 तक।
प्रातः सन्ध्या पूजा: प्रात: 05:13 से 06:30 तक।
अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:42 से दोपहर 12:27 तक।
गोधूलि मुहूर्त : शाम को 05:40 से 06:06 तक।
सायाह्न सन्ध्या पूजा: शाम को 05:40 से 06:57 तक।
छठ पूजा पर सूर्य मंत्र:-
इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तीन बार अस्त होते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें।
ॐ एहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजोराशे जगत्पते।
अनुकम्पया मां भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर:॥
रिवाज: छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाय पर साफ सफाई होती है और छठ पूजा के लिए कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और पूजा सामग्री एकत्रित करके पूजा की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन खरना पर दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को खरना का अन्न ग्रहण करते हैं और इसके बाद प्रारंभ होता है छठ पूजा का निर्जला उपवास। तीसरे दिन छठ पूजा के दिन दिनभर पूजा और प्रसाद की तैयारी होती है और शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्‍य देकर रात में छठी मैया के गीत गाते हैं। अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं।
Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 4 राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा।

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधिChhath Puja Date: छठ पूजा लोक आस्था का सबसे बड़ा और पवित्र महापर्व है। यह चार दिनों तक चलता है और इसमें सूर्य देव (Surya Dev) और छठी मैया (Chhathi Maiya) की उपासना की जाती है। यहां छठ पूजा 2025 के लिए संपूर्ण सामग्री सूची और पूजा विधि दी गई है...

Chhath puja ki kahani: छठ पूजा की कथा कहानी हिंदी में

Chhath puja ki kahani: छठ पूजा की कथा कहानी हिंदी मेंछठ पूजा की 4 पौराणिक कथाएं जरूर पढ़ें, मिलेगा छठी मैया का आशीर्वाद

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?Chhath puja 2025: बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा का महापर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक, चार दिनों तक चलता है। बिहार में छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को इस पर्व का मुख्य दिन रहेगा जबकि सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा।

Chhath puja 2025: छठ पूजा की 15 हार्दिक शुभकामनाएं और संदेश

Chhath puja 2025: छठ पूजा की 15 हार्दिक शुभकामनाएं और संदेशChhath Puja Messages: छठ पूजा 2025 के पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं! आप अपने प्रियजनों को भेजने के लिए यहां नीचे दिए गए शुभकामना संदेशों और कोट्स का उपयोग करके त्योहार का आनंद दुगुना कर सकते हैं:

Chhath Puja 2025 Kharna, Day 2: छठ पूजा का दूसरा दिन खरना, मुहूर्त सहित जानिए क्या करते हैं इस दिन

Chhath Puja 2025 Kharna, Day 2: छठ पूजा का दूसरा दिन खरना, मुहूर्त सहित जानिए क्या करते हैं इस दिनKharna chhath puja 2025: छठ का त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। खरना कार्तिक शुक्ल पंचमी को यानी 26 अक्टूबर 2025 को है। पहले दिन निर्जला व्रत रखकर साफ सफाई करते हैं और शाम को शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। इसके बाद दूसरे दिन खरना का पर्व मनाते हैं। खरना को लोहंडा भी कहते हैं। इसमें पूरे दिन व्रत रखकर शाम को विशेष प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं।

Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर कब है सूर्यास्त का समय, कैसे दें सूर्य को सांध्य अर्घ्‍य और कब करें पारण, जानिए

Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर कब है सूर्यास्त का समय, कैसे दें सूर्य को सांध्य अर्घ्‍य और कब करें पारण, जानिएChhathi maiya ke pati kaun hai: 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन छठ पूजा होगी। दिलचस्प बात यह है कि यह उन कुछ सौर पर्वों में से एक है जो सूर्योदय के बजाय सूर्यास्त से शुरू होता है और इसमें डूबते सूर्य की पूजा होती है। इसी के साथ इस दिन षष्ठी की देवी छठ मैया की पूजा भी होती है। यह पवित्र पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश में सूर्य देव के साथ-साथ छठी मैया की आराधना के रूप में मनाया जाता है। लोककथा और लोक मान्यताओं अनुसार दिन व्रत रखने और आराधना से आरोग्यता, वैभव और संतान सुख की प्राप्ति होती है।

Chhath Vrat Rules: छठ व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए?

Chhath Vrat Rules: छठ व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए?Chhath Puja Rituals: छठ व्रत एक महत्वपूर्ण और कड़ा व्रत है, जो मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस व्रत के दौरान कई नियमों का पालन करना होता है। इस व्रत में साफ-सफाई का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। यहां छठ पूजा के 10 नियम प्रस्तुत हैं:

Chhath Puja: छठ पूजा: छठी मैया किसकी पत्नी हैं?

Chhath Puja: छठ पूजा: छठी मैया किसकी पत्नी हैं?Chhathi maiya ke pati kaun hai: छठी मैया, जिन्हें षष्ठी देवी या देवसेना के नाम से जाना जाता है, छठ पूजा की मुख्य पूजनीय देवी हैं। यह पवित्र पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तरप्रदेश में सूर्य देव के साथ-साथ छठी मैया की आराधना के रूप में मनाया जाता है। लोककथा और लोक मान्यताओं के कारण ही छठ पर्व में छठी मैया की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इनकी आराधना से आरोग्यता, वैभव और संतान सुख की प्राप्ति होती है।

Chhath Puja Wishes Sandesh: महापर्व छठ पूजा पर इन 10 कोट्स, मैसेज से अपनों को दें शुभकमानाएं

Chhath Puja Wishes Sandesh: महापर्व छठ पूजा पर इन 10 कोट्स, मैसेज से अपनों को दें शुभकमानाएंChhath Puja Wishes 2025: महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर आप अपने प्रियजनों को ये खूबसूरत कोट्स, मैसेज और शुभकामना संदेश भेज सकते हैं, जिन्हें आप अपनी शुभकामना इमेज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां आपके लिए कुछ खास संदेश प्रस्तुत हैं, जिन्हें अपनों को भेजकर आप पर्व की खुशी को दुगुना कर सकते हैं। Chhath Puja Messages n Status
