MBA करने के लिए भारत के हैं ये top 8 college, fees भी है कम

best colleges for mba in india with low fees

अच्छी एजुकेशन हमारे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी एजुकेशन ही आपका करियर निर्धारित करती है। मिलेनियम जनरेशन के समय इंजीनियरिंग का क्रेज बहुत ज़्यादा था और हर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता था। इसका दूसरा कारण भारत में आउटसोर्सिंग और मल्टी नेशनल कंपनी की बढ़ती ग्रोथ भी थी। आज के समय में इंजीनियरिंग जितना क्रेज एमबीए(MBA) के लिए भी है। आत्म-निर्भर भारत को बढ़वा देते हुए आज हर कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ बिज़नेस स्टडीज का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। एमबीए का क्रेज इसलिए भी है क्योंकि इसकी परीक्षा भी काफी कठिन होती है। अगर परीक्षा निकली तो फिर फीस की समस्या। पर भारत में ऐसे कई टॉप कॉलेज मौजूद हैं जो आपको कम फीस में अच्छी एजुकेशन और प्लेसमेंट देंगे। चलिए जानते हैं इन कॉलेज के बारे में......ये कॉलेज भारत का बेहतरीन बिज़नेस कॉलेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi university) के अंदर आता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इस कॉलेज में एमबीए फुल टाइम (MBA full time) होता है जिसमें आपको एडमिशन के लिए CAT परीक्षा देनी पड़ती है। FMS वेबसाइट द्वारा इस कोर्स की एक सेमेस्टर की फीस 50,000 रुपए है।ये कॉलेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। इस कॉलेज की शुरुआत 1967 में हुई थी। इस कॉलेज में सिर्फ दो कोर्स; human resource management और international business से एमबीए होता है। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपसे CAT स्कोर, 10वी व 12वी के मार्क्स मांगे जाते हैं। DSE की वेबसाइट के अनुसार इस कॉलेज की सालभर की फीस 17,266 रुपए है।बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, राजस्थान के पिलानी शहर में मौजूद है और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। इस कॉलेज की शुरुआत जी.डी. बिरला ने 1900 में की थी। प्राइवेट कॉलेज होने के बाद भी एमबीए के कोर्स के लिए एक सेमेस्टर की फीस 16,000 रुपए है।इस कॉलेज की शुरुआत 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी (Punjab university) के अंतर्गत हुई थी। इस कॉलेज में आपको एमबीए के लिए कई फील्ड मिल जाएंगी। इस कॉलेज की एवरेज फीस 17,000 है पर कोर्स के अनुसार फीस बदल भी सकती है।इस कॉलेज की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1963 में की गई थी। साथ ही 2022 में भारत की नेशनल इंस्टिट्यूट में इस कॉलेज की रैंक 9वे नंबर पर है। इस कॉलेज में बिज़नेस स्टडीज़ के लिए पीजी डिप्लोमा होता है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको GATE/CAT/GRE/GMAT देना पड़ता है। इस कॉलेज की टोटल 2 साल की फीस 14, 63,000 रुपए है।इस कॉलेज को डिपार्मेंट ऑफ़ मैनेजमेंट साइंस भी कहते हैं। इस कॉलेज में कई एमबीए कोर्स उपलब्ध हैं। आपको इस कॉलेज में एडमिशन के लिए CAT/CMAT /MH-CET देना पड़ेगा। इन कोर्स की सालभर की फीस 1,34,000 है।इस यूनिवर्सिटी में School of Business, Public Policy and Entrepreneurship में 2 साल का फुल टाइम एमबीए (full time MBA) होता है। इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए CUET की परीक्षा देनी पड़ती है। इस कॉलेज की एनुअल फीस 3 लाख है।इस यूनिवर्सिटी में University School of Management and Entrepreneurship में MBA (Business Analytics) होता है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको CAT/MAT एग्जाम देनी पड़ेगी। इस कोर्स की एनुअल फीस 2,29,000 है।