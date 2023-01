Best Online Course in 2023: बहुत काम की हैं ये बातें

Online Course

- ईशु शर्मा इंटरनेट के इस दौर में किसी भी चीज़ को सीखना बहुत आसान है और कई वेबसाइट भी अलग-अलग कोर्सेस (courses) की ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करवाती हैं जिससे हम अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और अपने रिज्यूमे में भी ऑनलाइन क्लास का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। चलिए जानते हैं 2023 में 5 ऐसे ट्रेंडिंग कोर्स (trending Course) जिनकी मांग सबसे ज़्यादा है....... 1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (Artificial intelligence & Machine Learning)- आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग बहुत ट्रेंड (trend) में है और कई बड़ी कंपनी इस स्किल की मांग भी करती हैं। अगर आप आईटी सेक्टर (IT Sector) से हैं या आईटी में आपकी रूचि है तो आप इसका ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। 2. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (Project Management)- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी 2023 का सबसे ट्रेंडिंग कोर्स में से एक है। ये कोर्स आईटी से ही संबंधित है पर MBA करने वाले भी इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। इस कोर्स के ज़रिए आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप कंपनी के प्रोजेक्ट को समय पर पूर्ण करें और सारे गोल्स (goals) को अचीव (achieve) करें। 3. डिजिटल मार्केटिंग (Digital Marketing)- इंटरनेट के ज़माने में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बहुत ट्रेंड में हैं क्योंकि इस कोर्स के ज़रिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO), सोशल मीडिया मार्केटिंग (social media marketing), कंटेंट मार्केटिंग (content marketing) और ईमेल मार्केटिंग (email marketing) जैसे कोर्स सीखते हैं। अगर आप मास कम्युनिकेशन (mass communication) के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये कोर्स परफेक्ट (perfect) है। 4. क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computing)- क्लाउड कंप्यूटिंग आईटी सेक्टर में सबसे प्रचलित स्किल है, जिसकी मदद से आप कंपनी की आईटी समस्या को हल करना सीखते हैं। इस स्किल के ज़रिए आप सर्वर (server), क्लाउड एनवायरनमेंट (cloud environment), क्लाउड सिक्योरिटी (cloud security) जैसी समस्या को हल करना सीखते हैं। 5. साइबर सिक्योरिटी (Cyber Security)- इंटरनेट के बढ़ते दौर के साथ साइबर क्राइम (cyber crime) भी तेज़ी से बढ़ रहा है और साइबर सिक्योरिटी (cyber security) जैसे कोर्स भी पूरी दुनिया की डिमांड (demand) में हैं। साइबर सिक्योरिटी में आपको JAVA, Python, git, AWS, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी जैसी स्किल्स सिखाई जाती हैं।



