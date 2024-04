9 सीटर में आ गई Mahindra Bolero Neo Plus, जानिए क्या है कीमत माइक्रो-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आई Mahindra Bolero Neo Plus

Mahindra Bolero Neo Plus : देश की प्रमुख वाहन विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा (mahindra and mahindra) लिमिटेड ने 9 सीटों की क्षमता वाली बोलेरो नियो प्लस (Bolero Neo Plus) 9-सीटर को बाजार में पेश कर दिया है।

Mahindra bolero neo plus launched in india price features of 9 seater suv : कंपनी ने कहा है कि इसके 2 वैरिएंट पी4 और प्रीमियम पी10 पेश किए जा रहे हैं । कंपनी ने यह भी कहा है कि बोलेरो नियो प्लस 9-सीटर ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए माइक्रो-हाइब्रिड प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है।

Mahindra Bolero Neo Plus india price : शोरूम पर इनकी कीमतें 11.39-12.49 लाख रुपए के दायरे में हैं। कंपनी ने कहा है कि इस सुंदर, बड़ी और मज़बूत एसयूवी में ड्राइवर सहित 9 लोग आराम से बैठ सकते हैं।

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी (वाहन खंड) नलिनीकांत गोल्लगुंटा ने कहा कि बोलेरो ब्रांड उम्मीद से बेहतर काम कर के वर्षों से हमारे ग्राहकों के लिए मज़बूती और विश्वसनीयता का उदाहरण बन गया है।

क्या हैं बदलाव : बोलेरो नियो प्लस का डिजाइन काफी कुछ बोलेरो नियो की तरह ही है, लेकिन इसके फ्रंट बंपर में फॉग लैम्प हाउसिंग और बुल बार जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। इस कार में नए 16-इंच के अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं। बोलेरो नियो प्लस, बोलेरो नियो की तुलना में 405 mm ज्यादा लंबी है। बोलेरो नियो प्लस की लंबाई 4,400 mm है, वहीं इसके व्हील बेस में कोई बदलाव नहीं किया है।

कैसा है इंजन : Mahindra की इस नई कार में स्कॉर्पियो रेंज का इंजन लगाया गया है। बोलेरो नियो प्लस में 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन लगा है। इससे 120 hp की पावर मिलती है और 280 Nm का टॉर्क जेनेरेट होता है। कार में 6-स्पीड मैनुअल गीयर बॉक्स भी लगा है। बोलेरो नियो में 1.5-लीटर का डीजल इंजन लगा है, जिससे 100 hp की पावर मिलती है।

इटैलियन इंटीरियर : प्रीमियम इटैलियन इंटीरियर, ब्लूटूथ, यूएसबी और औक्स कनेक्टिविटी के साथ 22.8 सेमी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम तथा प्रीमियम फैब्रिक लगा है।