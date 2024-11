Skoda Kylaq : Nexon और Brezza की उड़ जाएगी नींद, 8 लाख से कम कीमत वाली स्कोडा की सबसे छोटी SUV

How to check and change engine coolant in your car : अक्सर कार में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते और ये गलतियां इंजन को डैमेज कर सकती है। ऐसे ही एक चीज है कूलेंट। कूलेंट का काम कार के इंजन को ठंडा रखना होता है। इसे समय-समय पर चेक करना भी जरूरी होता है। कार में कूलेंट कम होने या न होने की स्थिति में कार ओवरहीट हो सकती है और इंजन सीज हो सकता है। इसका सर्कुलेशन वाटर पंप के जरिए इंजन के आउटर चैंबर में होता है जिससे गर्मी कम रहती है।