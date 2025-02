Kia Syros की कीमतों का ऐलान, जानिए कितने चुकाना होंगे दाम

New Kia Syros launched; prices in India start at Rs 9 lakh : किआ Kia ने अपनी नई ब्रांड एसयूवी सिरोस को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। किआ ने अपना सिरोस को पिछले साल दिसंबर में पेश किया था। इसके बाद 3 जनवरी 2025 से कार की बुकिंग शुरू कर दी थी। अब किआ ने अपनी नई सिरोस की कीमत का भी खुलासा कर दिया है। किआ सिरोस की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 8,99,900 रुपए से शुरू हैं।

किआ की सिरोस का मुकाबला टाटा पंच, नेक्सन, मारुति ब्रेजा से होने वाला है। किआ सिरोस कार को पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। कार में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 115bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। पेट्रोल ऑप्शन में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 120bhp की पावर और 172Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

4 वैरिएंट में पेश : किआ सिरोस को पूरे 4 वैरिएंट के साथ पेश किया गया है। इसमें HTK, HTK+, HTX और HTX+ वैरिएंट शामिल हैं। लुक्स और डिजाइन की बात करें तो इस मामले में यह कार काफी बेहतरीन है। नई सिरोस का डिजाइन अपोजिट यूनाइटेड फिलॉसफी पर बेस्ड है। सिरोस में स्टारमैप एलईडी लाइटिंग, डिजिटल टाइगर फेस ग्रिल, 17 इंच के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील और स्टाइलिश डोर हैंडल इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं। पडल लैंप पर किआ का लोगो प्रोजेक्ट होता है, जो इसे और भी खास लुक दे रहा है।

और क्या हैं खास फीचर्स : किआ सिरोस कार में वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीट्स, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए 30 इंच का ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले पैनल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐपल कारप्ले, डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ जैसे कई फीचर्स शामिल हैं। Edited by : Sudhir Sharma