11 साल बाद नए अवतार में लांच होगी Maruti की यह लोकप्रिय कार, जानिए क्या होगी कीमत

Maruti EECO To Be Discontinued : Maruti Suzuki अपनी लोकप्रिय पैसेंजर व्हीकल EECO के नए जनरेशन मॉडल को जल्द ही लांच करने वाली है। खबरों के मुताबिक दिपावली तक इसे लांच किया जा सकता है। मारुति ईको कंपनी की बेस्ट सेलिंग कारों में से है, लेकिन इसके बावजूद इसे 11 सालों बाद अपडेट किया जा रहा है। इससे पहले 2021 में इसमें डुअल एयरबैग और ABS को शामिल किया गया था। नई जनरेशन के मॉडल का मुकाबला Maruti Omni, Datsun GO Plus और Tata Tiago से होगा।