Mahindra Thar Roxx ने जीता 2025 इंडियन कार ऑफ द ईयर का खिताब

Mahindra Thar Roxx is the Indian Car of the Year 2025 : इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड्स के 20th एडिशन की घोषणा हो गई। महिंद्रा थार रॉक्स को इंडियन कार ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया। इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर 2025 – अप्रिलिया आरएस 457 को मिला। मारुति सुजुकी डिजायर पहले रनर-अप रही, जबकि मारुति सुजुकी स्विफ्ट दूसरे रनर-अप रही। वहीं मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास ने 2025 प्रीमियम कार ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जबकि एमजी विंडसर को ICOTY द्वारा 2025 ग्रीन कार ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया।

जेके टायर द्वारा अपनी स्थापना के बाद से ही गर्व से प्रस्तुत किया जाने वाला यह पुरस्कार नई दिल्ली में खूबसूरती से तैयार किए गए लेविटास लाउंज में आयोजित किया गया। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान के रूप में पहचाने जाने वाले ये पुरस्कार नवाचार और उत्कृष्टता की उल्लेखनीय विरासत का जश्न मनाते हैं। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रमुख नेता, प्रसिद्ध पत्रकार और ऑटोमोटिव बिरादरी के सदस्य मौजूद थे। इस वर्ष का अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने ICOTY की 20वीं वर्षगांठ मनाई।

परिणाम अत्यधिक अनुभवी ICOTY जूरी द्वारा चुने गए फाइनलिस्टों के केयरफुल असेसमेंट के माध्यम से निर्धारित किए गए थे। फाउंडर, ऑटोएक्स के एडिटर-इन-चीफ और ICOTY के चेयरमैन ध्रुव बहल के साथ-साथ ICOTY के मैनेजिंग एडिटर और सेक्रेटरी ईशान राघव शामिल हैं।

ICOTY के 220th एडिशन के लिए 8 कारों की एक सूची दावेदार के रूप में उभरी, जिसमें BYD eMAX 7, सिट्रोएन बेसाल्ट, महिंद्रा थार रॉक्स, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, MG विंडसर, मारुति सुजुकी डिजायर, टाटा कर्व/कर्व EV, टाटा पंच EV शामिल हैं। यह ध्यान देने योग्य है, कि 2024 ICOTY विजेता हुंडई एक्सटर थी।

अगस्त 2024 में भारत में लॉन्च की गई महिंद्रा थार रॉक्स में C-आकार के DRLs के साथ LED हेडलाइट्स, बॉडी-कलर ग्रिल, 19-इंच डुअल-टोन अलॉय, टेलगेट-माउंटेड स्पेयर टायर, फॉग लाइट और LED टेललाइट्स हैं। यह 2.0-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल या 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन का ऑप्शन प्रदान करता है।





ट्रांसमिशन ऑप्शन में छह-स्पीड मैनुअल या छह-स्पीड ऑटोमैटिक शामिल हैं। पेट्रोल वर्शन रियर-व्हील ड्राइव है, जबकि डीजल वर्शन बेहतर ऑफ-रोड क्षमता के लिए लो-रेंज ट्रांसफर केस के साथ 4x4 प्रदान करता है।