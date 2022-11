Tata Punch से मुकाबले के लिए Hyundai की नई SUV, जानिए कब होगी लॉन्च, क्या हो सकती है कीमत

Hyundai to launch new sub-compact SUV : Tata की Punch को टक्कर देने के लिए Hyundai ने तैयारी कर ली है। खबरों के मुताबिक 2023 में Hyundai अपनी नई sub-compact SUV को बाजार लाने की तैयारी में है।Tata Punch ने भारतीय बाजार में तहलका मचा रखा है।नई SUV आपको बेहद ही धांसू फीचर्स के साथ ही जबरदस्त स्टाइलिश लुक भी देखने को मिल जाएंगे। खबरों के मुताबिक इसे बेहद ही सस्ती कीमत में बाजार में लॉन्च किया जाएगा। इससे कंपनियों में प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी और इसका लाभ ग्राहकों को मिलेगा।शुरुआत में इस कार का कॉन्सेप्ट वर्जन लॉन्च किया जा सकता है, जो प्रोडक्शन वर्जन का काफी क्लोज वर्जन हो सकता है। हालांकि कंपनी की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। Autocar India के मुताबिकHyundai की एंट्री-लेवल SUV, जिसे आंतरिक रूप से Ai3 CUV का नाम दिया गया है।Casper hatchback से नई एसयूवी लंबाई में बड़ी हो सकती है। Hyundai की sub-compact SUV में ग्रैंड आई10 और ऑरा की तरह 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का उपयोग किया जा सकता है।हालांकि इसके सीएनजी वर्जन को लेकर भी कोई बाद सामने नहीं आई है। यह 114 एनएम का टार्क और 83 पीएस की पावर पैदा करता है। 5-स्पीड मैनुअल और एडेप्टिव शिफ्टिंग (एएमटी) के साथ एक स्वचालित दोनों उपलब्ध हैं।i10 Nios के लिए एक अन्य विकल्प 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 100 hp और 172 Nm का टार्क उत्पन्न करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जुड़ा है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह एआई3 सीयूवी के विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा या नहीं। Edited by Sudhir Sharma