7 अगस्त को लॉन्च हो सकती है Tata की Coupe SUV Curvv, मिलेंगे ये फीचर्स, क्या हो सकती है कीमत

Tata Curvv to be launched in India on 7 August 2024 : Tata Curvv धमाका मचाने को तैयार है। माना जा रहा है कि यह 7 अगस्त को लॉन्च हो सकती है। कार के फीचर्स लीक हो चुके हैं। कंपनी ने कार की बुकिंग भी शुरू कर दी है। Tata Curvv कूपे कार है। यह कार सेडान सेगमेंट से अलग होती है। कूपे कार में दो या चार दरवाजों का ऑप्शन होता है। रियर सीट पर अधिक लेग स्पेस और हाई कम्फर्ट के लिए इसमें कार की छत का पिछला हिस्सा स्लोप शेप में होता है।