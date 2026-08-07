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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 7 August 2026 (12:07 IST)

यश की 'टॉक्सिक' रचेगी इतिहास! कर्नाटक में सबसे बड़ी थिएट्रिकल रिलीज, पहले दिन रिकॉर्ड स्क्रीनिंग्स का दावा

Yash Toxic
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (12:09 IST)
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साउथ स्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' कर्नाटक में किसी भी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार है, जहां टीम का लक्ष्य राज्य के बॉक्स ऑफिस इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करना है। यह फिल्म पूरे राज्य में रिकॉर्ड तोड़ स्क्रीन और शोज़ की संख्या के साथ रिलीज़ होगी।
 
अकेले बेंगलुरु में पहले दिन फिल्म की रिकॉर्डतोड़ स्क्रीनिंग्स देखने को मिलेंगी, जो थिएट्रिकल एग्ज़िबिशन के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करेंगी। सुबह-सुबह और स्पेशल शोज़ के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य भर के दर्शक पहले ही दिन से फिल्म का आनंद ले सकें।
 
टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स का निर्माण KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस ने किया है और कर्नाटक में इसका वितरण भी यही दोनों प्रोडक्शन हाउस करेंगे, जो भारतीय सिनेमा के लिए अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज़ में से एक को दर्शाता है।
 
गीतु मोहनदास द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग कन्नड़ और इंग्लिश में एक साथ की गई है और इसे कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में रिलीज़ किया जाएगा।
 
वेंकट के. नारायण और यश द्वारा KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में यश लीड रोल में हैं, उनके साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे। 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
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