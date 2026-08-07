50 साल की उम्र में भी सिंगल हैं सैफ अली खान की बहन सबा, बताई शादी न करने की असली वजह

पटौदी खानदान का नाम सामने आते ही आमतौर पर शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान, करीना कपूर और सोहा अली खान के चेहरे जेहन में आते हैं। लेकिन इस मशहूर और ग्लैमरस परिवार की एक ऐसी सदस्य भी हैं जो अक्सर लाइमलाइट और चकाचौंध से दूर रहना पसंद करती हैं।

हम बात कर रहे हैं पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान नवाब मंसूर अली खान पटौदी और दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की बड़ी बेटी सबा अली खान की। पेशे से एक सफल और जानी-मानी ज्वैलरी डिजाइनर सबा अली खान अपने परिवार से बेहद प्यार करती हैं, लेकिन उन्होंने खुद को फिल्मी दुनिया और कैमरों की नजरों से हमेशा अलग रखा है।

हाल ही में सबा ने अपनी निजी जिंदगी, अपने सिंगल रहने के फैसले और शादी न करने की वजहों पर खुलकर बात की है, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। नेहा धूपिया और अंगद बेदी के एक व्लॉग में बातचीत के दौरान सबा अली खान ने अपनी लव लाइफ और मैरिज स्टेटस पर पहली बार इतनी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया कि उनकी जिंदगी में कभी कोई 'पहला बॉयफ्रेंड' नहीं रहा।

सबा ने बताया कि जब वह महज 18 या 19 साल की थीं, तभी से उनके लिए शादी के रिश्ते आने शुरू हो गए थे। सबा के मुताबिक, 19 साल की उम्र में मेरी शादी लगभग तय ही हो गई थी। कोलकाता के एक शख्स से मुझे मिलवाया गया था और बात शादी तक पहुंच चुकी थी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं उस समय इतनी कम उम्र में शादी जैसे बड़े और जिम्मेदार फैसले के लिए तैयार नहीं थी। यही वजह रही कि बात आगे नहीं बढ़ सकी।

सबा ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि वह शादी के खिलाफ थीं। वह बाद की जिंदगी में शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं, लेकिन उन्हें कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसके साथ वह मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को अनुकूल महसूस कर सकें।

अपने पार्टनर से उम्मीदों और मापदंडों के बारे में बात करते हुए सबा ने अपने दिवंगत पिता मंसूर अली खान पटौदी की यादों को साझा किया। उन्होंने कहा, जब आपके पिता मंसूर अली खान पटौदी जैसे महान और करिश्माई इंसान हों, तो आपकी उम्मीदें स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। अब्बा बेहद विनम्र, जिम्मेदार और आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उन्होंने मुझे हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होना और स्वतंत्र रहना सिखाया।

बातचीत के दौरान सबा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू के एक मशहूर कोट का जिक्र करते हुए कहा, "तापसी ने एक बार कहा था— 'मुझे कोई लड़का नहीं चाहिए, मुझे एक मर्द चाहिए।' मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूं। मुझे अपनी जिंदगी में वैसा परिपक्व इंसान कभी मिला ही नहीं।"

भाई सैफ और भाभी करीना संग खास बॉन्डिंग

भले ही सबा अली खान मीडिया की नजरों से दूर रहती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वह अपने परिवार पर प्यार लुटाने का कोई मौका नहीं छोड़तीं। सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी की सालगिरह पर सबा का एक पोस्ट काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने दोनों की पुरानी और नई तस्वीरों का एक खूबसूरत कोलाज शेयर किया था।