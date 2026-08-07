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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 7 August 2026 (17:06 IST)

'ओह माय डॉग' स्क्रीनिंग में रवीना टंडन पर झपटा डॉग, डरने के बजाय एक्ट्रेस ने ऐसे दिखाई दरियादिली

Raveena Tandon
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (17:08 IST)
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फिल्म 'ओह माय डॉग' की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान मुंबई में एक ऐसी घटना घटी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें रोक दीं। रेड कार्पेट पर पैपराजी को पोज दे रहीं बॉलीवुड की अभिनेत्री रवीना टंडन पर फिल्म का चार पैरों वाला मुख्य कलाकार (डॉग स्टार) अचानक बेकाबू होकर झपट पड़ा। 
 
लेकिन इस खौफनाक और अप्रत्याशित क्षण के बावजूद रवीना टंडन ने जिस सूझबूझ, धैर्य और प्यार से स्थिति को संभाला, उसने सोशल मीडिया पर सभी का दिल जीत लिया है। फिल्म 'ओह माय डॉग' के प्रीमियर में रवीना टंडन फिल्म की स्टारकास्ट और निर्देशक अमित राय को सपोर्ट करने पहुंची थीं। पीले रंग की खूबसूरत ड्रेस में पहुंचीं रवीना ने रेड कार्पेट पर फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे कुत्ते के साथ बैठकर पोज दिए। 
 
हालांकि, तस्वीरें खिंचवाने के बाद जब रवीना खड़ी होने लगीं, तो आस-पास मौजूद भारी भीड़, शोर-शराबे और कैमरों की फ्लैशलाइट्स से तनाव में आया कुत्ता अचानक आक्रामक हो गया। उसने भौंकते हुए रवीना की तरफ झपट्टा मारा और उनकी ड्रेस का एक धागा अपने मुंह में दबा लिया। एक पल के लिए लगा कि कुत्ता उन्हें काट लेगा और वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया।  
घबराने के बजाय प्यार से संभाला माहौल
अमूमन ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति डरकर चीखने लगता या जानवर को पीछे धकेल देता, लेकिन एक सच्ची पशु प्रेमी होने का परिचय देते हुए रवीना टंडन पूरी तरह शांत रहीं। उन्होंने न तो पैनिक किया और न ही पीछे हटीं, बल्कि आगे बढ़कर बड़े ही प्यार से कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और उसे शांत कराने लगीं।  
 
बाद में जब पैपराजी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कोई चोट लगी है, तो रवीना ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुत्ता उन्हें काटना नहीं चाहता था, बल्कि उसकी नजर उनकी ड्रेस के लटके हुए धागे पर पड़ गई थी और भीड़ की वजह से वह थोड़ा घबरा गया था।  
 
फैंस ने की संयम की तारीफ
सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होते ही फैंस रवीना टंडन की परिपक्वता और जानवर के प्रति दयालुता की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "रवीना मैम, आपके इस धैर्य और दयालुता के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।" एक अन्य ने लिखा, "यह एक सच्चे एनिमल लवर की पहचान है। उन्होंने जानवर के तनाव को समझा और शांति से स्थिति संभाली।"
 
'ओएमजी 2' फेम निर्देशक अमित राय द्वारा निर्देशित 'ओह माय डॉग' एक पारिवारिक व भावनात्मक फिल्म है, जो बेजुबान जानवरों के प्रति प्रेम और सह-अस्तित्व का संदेश देती है। फिल्म की कहानी गायब होते कुत्तों और उनके पीछे चल रहे एक बड़े रैकेट के पर्दाफाश पर आधारित है। इसमें पंकज त्रिपाठी के साथ पवन मल्होत्रा, माही राय, राजेश कुमार, गीता अग्रवाल, विजय मिश्रा, श्रीधर दुबे, बुल्लू कुमार और सुलक्षणा बरुआ मुख्य भूमिकाओं में हैं।
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