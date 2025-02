तलाक के बाद एक और हसीना संग जुड़ा हार्दिक पांड्या का नाम, जानिए कौन हैं जैस्मीन वालिया?

एक्ट्रेस नताशा स्तांकोविक से तलाक के बाद भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का नाम एक और हसीना संग जुड़ गया है। खबरें है ‍कि हार्दिक पांड्या एक्ट्रेस जैस्मीन वालिया को डेट कर रहे हैं। यह खबरें तब शुरू हुई जब बीते दिनों दोनों ने ग्रीम में एक ही होटल से अपनी अलग-अलग तस्वीरें शेयर की।

अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के भारत-पाकिस्तान मैच में जैस्मीन वालिया भारतीय टीम को सपोर्ट करती दिखी। इस दौरान जैस्मीन भारतीय टीमके ड्रेसिंग रूम की तरफ देखकर फ्लाइंग किस भी तरती नजर आईं। इसके बाद जैस्मीन और हार्दिक के रिलेशनशिप को लेकर खबरें और भी तेज हो गईं।

जैस्मीन वालिया एक ब्रिटिश सिंगर, एक्ट्रेस और टीवी पर्सनालिटी हैं। जैस्मीन ने कई पंजाबी और इंग्लिश गानों को अपनी आवाज दी है। इंस्टाग्राम पर उनके 714K फॉलोअर्स हैं और वह 668 लोगों को फॉलो करती हैं। जैस्मीन इंस्टा पर हार्दिक पांड्या को भी फॉलो करती हैं।

जैस्मीन को ब्रिटिश रियलिटी शो The Only Way Is Essex से काफी लोकप्रियता मिली। 2017 में, जैक नाइट के साथ उनका सिंगल 'बॉम डिग्गी' बीबीसी एशियाई नेटवर्क के आधिकारिक एशियाई संगीत चार्ट पर नंबर वन पर पहुंच गया था।