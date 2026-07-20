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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (15:04 IST)

भारत में क्रिस्टोफर नोलन का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस धमाका: 'द ओडिसी' ने पहले ही वीकेंड में बना दिया रिकॉर्ड

The Odyssey Movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (15:06 IST)
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हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जोरदार एंट्री की है। फिल्म ने रिलीज के पहले ही वीकेंड में 56.66 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर यह साबित कर दिया कि भारत में नोलन की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। 
 
खास बात यह है कि यह भारत में रिलीज हुई नोलन की फिल्मों का अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड बन गया है। शानदार वर्ड ऑफ माउथ और नोलन की मजबूत फैन फॉलोइंग ने सिनेमाघरों में दर्शकों की अच्छी-खासी भीड़ जुटाई।
 

शनिवार और रविवार को दिखी जबरदस्त तेजी

फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 16.07 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके बाद शनिवार को दर्शकों की संख्या बढ़ी और कलेक्शन 20.82 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। रविवार को भी फिल्म ने शानदार पकड़ बनाए रखते हुए 19.77 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह तीन दिनों में कुल नेट कलेक्शन 56.66 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। 

बड़े शहरों में हाउसफुल शो, वर्ड ऑफ माउथ का मिला फायदा

'द ओडिसी' को खासतौर पर मेट्रो शहरों और बड़े मल्टीप्लेक्स सर्किट में शानदार रिस्पॉन्स मिला। फिल्म को लेकर दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर मिल रही तारीफ ने टिकट बिक्री को और मजबूती दी। यही वजह रही कि पहले वीकेंड में कई सिनेमाघरों में शो हाउसफुल रहे।
 

अब असली परीक्षा वीकडे में

ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले वीकेंड की मजबूत शुरुआत ने फिल्म के लिए बेहतरीन आधार तैयार कर दिया है। अब सभी की नजर सोमवार से शुरू होने वाले वीकडे कलेक्शन पर रहेगी। यदि फिल्म सप्ताह के दिनों में भी अच्छी पकड़ बनाए रखती है, तो यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर क्रिस्टोफर नोलन की सबसे सफल फिल्मों में शामिल हो सकती है।
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