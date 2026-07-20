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'द ओडिसी' की चुनौती भी बेअसर, 'धमाल 4' ने दूसरे वीकेंड में दिखाई जबरदस्त ताकत
बॉक्स ऑफिस पर 'धमाल 4' की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। हॉलीवुड की चर्चित फिल्म 'द ओडिसी' से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद फिल्म ने दूसरे वीकेंड में शानदार उछाल दर्ज किया। खास बात यह रही कि शनिवार और रविवार दोनों दिन दर्शकों की भीड़ सिनेमाघरों में बढ़ती गई।
इसी दमदार प्रदर्शन की बदौलत 'धमाल 4' का कुल भारतीय नेट कलेक्शन अब 130.79 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ट्रेड जानकारों का मानना है कि टियर-2 और टियर-3 शहरों से मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है।
दूसरे वीकेंड में कमाई ने दिखाई दम
दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को फिल्म ने 6.19 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके बाद शनिवार को कमाई में तेज उछाल आया और फिल्म ने 11.71 करोड़ रुपये जुटाए। रविवार को यह रफ्तार और बढ़ गई, जब फिल्म ने 13.80 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इस तरह दूसरे वीकेंड में अकेले 31.70 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज हुई, जिसने फिल्म की बॉक्स ऑफिस पकड़ को और मजबूत कर दिया।
पहले हफ्ते से ही बना रखा था माहौल
'धमाल 4' ने पहले सप्ताह में ही 99.09 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन कर लिया था। दूसरे वीकेंड के मजबूत प्रदर्शन के बाद फिल्म की कुल कमाई 130.79 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है। लगातार बढ़ती कमाई यह संकेत दे रही है कि फिल्म को फैमिली ऑडियंस और मास सर्किट दोनों से अच्छा समर्थन मिल रहा है।
छोटे शहर बने सबसे बड़ी ताकत
ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, टियर-2 और टियर-3 शहरों में 'धमाल 4' का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर रहा है। मास ऑडियंस का मजबूत समर्थन फिल्म की कमाई को लगातार गति दे रहा है। यही वजह है कि नई फिल्मों की मौजूदगी के बावजूद 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है और आने वाले दिनों में इसकी कमाई पर बाजार की नजर बनी रहेगी।
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देहरादून कॉन्सर्ट में जैस्मिन सैंडलस के साथ कथित बदसलूकी, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल
मशहूर पंजाबी सिंगर जैस्मिन सैंडलस इन दिनों अपने म्यूजिकल टूर को लेकर सुर्खियों में हैं। बीते दिनों दिल्ली में कॉन्सर्ट के दौरान जैस्मिन ने फैंस को अपने मंगेतर से मिलवाया था। अब जैस्मिन अपने देहरादून कॉन्सर्ट को लेकर सुर्खियों में आ गई है। लेकिन इस बार वजह उनका कोई नया गाना या शानदार परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि एक बेहद झकझोर देने वाली घटना है।