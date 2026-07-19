सम्बंधित जानकारी
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- बेटी शोरा संग मंच पर लौटे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शिकागो में 'नकाब' को मिला स्टैंडिंग ओवेशन
- रकुल प्रीत सिंह का रॉयल एथनिक लुक वायरल, येलो सिल्क साड़ी में बिखेरा हुस्न का जलवा
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क्या सलमान खान की सेहत ठीक है? वायरल वीडियो देख फैंस ने जताई चिंता
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अक्सर अपनी फिल्मों, स्टाइल और स्वैग को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सलमान 60 साल की उम्र में भी अपने फैंस को फिटनेस गोल्स देते नजर आते हैं। लेकिन हाल ही में मुंबई में आयोजित एक इवेंट के दौरान सलमान बेहद दुबले नजर आए। इवेंट से सामने आए उनके वीडियो और तस्वीरों ने उनके फैंस को हैरान और चिंतित कर दिया है।
सोशल मीडिया पर सलमान खान के लुक्स को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ फैंस उनकी गिरती सेहत को लेकर दुआएं कर रहे हैं, तो कुछ बढ़ती उम्र के प्रभाव को इसका मुख्य कारण मान रहे हैं।
दरअसल, सलमान खान को मुंबई के स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के ऑफिस पर स्पॉट किया गया। सलमान खान यहां अथॉरिटी के एडवांस्ड डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जैसे ही इस इवेंट के वीडियो और क्लोज-अप तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, नेटिजन्स का ध्यान सीधे सलमान के चेहरे और शारीरिक हाव-भाव पर गया।
What happened to Salman Khan?? At first I thought it's not him but saw shera too there— Gagan Choudhary (@trigguuuu) July 19, 2026
He is ageing like Dharmendra. pic.twitter.com/u52EZHx4KX
वायरल वीडियो में 60 वर्षीय सलमान खान के चेहरे पर उम्र का असर साफ देखा जा सकता था। कुछ तस्वीरों में उनकी त्वचा ढीली और चेहरे पर झुर्रियां नजर आईं, जिसे देख फैंस घबरा गए। एक यूजर ने लिखा, "यह देखकर सच में दुख होता है। आप साफ देख सकते हैं कि उनकी आंखों में कितनी थकान झलक रही है।' वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी दावा किया कि उन्हें चलने में भी थोड़ी असहजता हो रही थी, जिसने उनकी सेहत से जुड़े सवालों को और हवा दे दी।
जहां एक तरफ कुछ लोग चिंता जता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सलमान के सच्चे प्रशंसकों ने उनका पुरजोर समर्थन किया। फैंस का कहना है कि बॉलीवुड के अन्य कलाकार जहां अपनी बढ़ती उम्र को छुपाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, वहीं सलमान ने एक सरकारी इवेंट में बेहद सादगी और वास्तविकता के साथ शिरकत की।
सलमान खान आने वाले समय में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे निर्देशक अपूर्व लाखिया की फिल्म 'मातृभूमि' और साउथ निर्माता दिल राजू की एक आगामी हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं।
'रामायणम्' में सूर्पणखा बन रकुल प्रीत सिंह ने बढ़ाया क्रेज, यश ने की दमदार परफॉर्मेंस की तारीफ
नितेश तिवारी की 'रामायणम्' में रकुल प्रीत सिंह का सूर्पणखा का रोल फिल्म की रिलीज से पहले ही सबसे चर्चित परफॉर्मेंस में से एक बन गया है। उनकी परफॉर्मेंस के आस-पास के रोमांच के साथ-साथ, रकुल की शानदार खूबसूरती और स्क्रीन पर उनकी मैग्नेटिक प्रेजेंस ने उन्हें सूर्पणखा का रोल निभाने के लिए सबसे सही चॉइस में से एक बना दिया है।
72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'कल्कि 2898 AD' का जलवा, प्रभास ने खास पोस्ट से मनाया जश्न
पूरे भारत के सुपरस्टार प्रभास एक बड़ी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कल्कि 2898 AD' को 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में सम्मानित किया गया है। फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का प्रतिष्ठित अवॉर्ड मिला, जिससे इसकी शानदार यात्रा में एक और मील का पत्थर जुड़ गया और हाल के भारतीय सिनेमा में सबसे बड़े सिनेमाई तमाशों में से एक के रूप में इसकी जगह पक्की हो गई।
बेटी शोरा संग मंच पर लौटे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शिकागो में 'नकाब' को मिला स्टैंडिंग ओवेशन
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 25 साल बाद थिएटर में वापसी की और उनकी बहुप्रतीक्षित प्रस्तुति 'नकाब' की शुरुआत शिकागो में शानदार अंदाज में हुई। पहले ही शो को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और पूरा शो हाउसफुल रहा। यह नवाजुद्दीन के लिए बेहद भावुक पल था, क्योंकि उन्होंने उसी मंच पर वापसी की, जहां से एक कलाकार के तौर पर उनका सफर शुरू हुआ था। इस खास मौके को उन्होंने अपनी बेटी शोरा सिद्दीकी के साथ भी साझा किया।
रकुल प्रीत सिंह का रॉयल एथनिक लुक वायरल, येलो सिल्क साड़ी में बिखेरा हुस्न का जलवा
बॉलीवुड की फैशनिस्ता रकुल प्रीत सिंह अक्सर अपने स्टाइल स्टेटमेंट से फैंस को हैरान करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एथनिक लुक से एक बार फिर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। रकुल ने इंस्टाग्राम पर अपनी पारंपरिक और ग्लैमरस लुक की तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की नजरें उनसे नहीं हट रही हैं।