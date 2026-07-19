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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 19 July 2026 (17:27 IST)

क्या सलमान खान की सेहत ठीक है? वायरल वीडियो देख फैंस ने जताई चिंता

Salman Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (17:28 IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अक्सर अपनी फिल्मों, स्टाइल और स्वैग को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सलमान 60 साल की उम्र में भी अपने फैंस को फिटनेस गोल्स देते नजर आते हैं। लेकिन हाल ही में मुंबई में आयोजित एक इवेंट के दौरान सलमान बेहद दुबले नजर आए। इवेंट से सामने आए उनके वीडियो और तस्वीरों ने उनके फैंस को हैरान और चिंतित कर दिया है। 
 
सोशल मीडिया पर सलमान खान के लुक्स को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ फैंस उनकी गिरती सेहत को लेकर दुआएं कर रहे हैं, तो कुछ बढ़ती उम्र के प्रभाव को इसका मुख्य कारण मान रहे हैं।
दरअसल, सलमान खान को मुंबई के स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के ऑफिस पर स्पॉट ‍किया गया। सलमान खान यहां अथॉरिटी के एडवांस्ड डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जैसे ही इस इवेंट के वीडियो और क्लोज-अप तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, नेटिजन्स का ध्यान सीधे सलमान के चेहरे और शारीरिक हाव-भाव पर गया।
 
वायरल वीडियो में 60 वर्षीय सलमान खान के चेहरे पर उम्र का असर साफ देखा जा सकता था। कुछ तस्वीरों में उनकी त्वचा ढीली और चेहरे पर झुर्रियां नजर आईं, जिसे देख फैंस घबरा गए। एक यूजर ने लिखा, "यह देखकर सच में दुख होता है। आप साफ देख सकते हैं कि उनकी आंखों में कितनी थकान झलक रही है।' वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी दावा किया कि उन्हें चलने में भी थोड़ी असहजता हो रही थी, जिसने उनकी सेहत से जुड़े सवालों को और हवा दे दी।
जहां एक तरफ कुछ लोग चिंता जता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सलमान के सच्चे प्रशंसकों ने उनका पुरजोर समर्थन किया। फैंस का कहना है कि बॉलीवुड के अन्य कलाकार जहां अपनी बढ़ती उम्र को छुपाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, वहीं सलमान ने एक सरकारी इवेंट में बेहद सादगी और वास्तविकता के साथ शिरकत की। 
 
सलमान खान आने वाले समय में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे निर्देशक अपूर्व लाखिया की फिल्म 'मातृभूमि' और साउथ निर्माता दिल राजू की एक आगामी हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं। 
 
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