फरहान अख्तर ने की 'सेरा नरसिम्हा रेड्डी' के स्टार अमिताभ बच्चन और चिरंजीवी के साथ विशेष पैनल की मेजबानी

फिल्म 'सेरा नरसिम्हा रेड्डी' अपनी रिलीज़ के साथ बड़े पर्दे पर अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार है। हाल ही में, फिल्म के निर्माताओं ने एक विशेष पैनल का आयोजन किया था जिसमें सेरा नरसिम्हा रेड्डी के सह-कलाकार और दिग्गज अभिनेता एवं चिरंजीवी उपस्थित थे, जबकि एक होस्ट की भूमिका निभा रहे थे।



इस खास अवसर पर फरहान अख्तर की खुशी सातवें आसमान पर थी क्योंकि उन्हें इस तरह की भव्य बातचीत का हिस्सा बनने का मौका मिला और उनकी उत्सुकता तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है।

तस्वीर शेयर करते हुए फरहान अख्तर ने लिखा, 'No caption needed. The smile says it all. #legends @amitabhbachchan # #syeraanarasimhareddy #inconversation #comingsoon'बातचीत के दौरान, सितारों ने 19वीं शताब्दी के स्वतंत्रता सेनानी नरसिम्हा रेड्डी पर भी रोशनी डाली, जिन्होंने 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और फिल्म का विषय भी इसी पर आधारित है।