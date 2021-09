मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रहीं सनी लियोनी, ब्लू बिकिनी में शेयर की तस्वीर

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। सनी इन दिनों अपनी फैमिली के साथ मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं।

मालदीव से सनी लियोनी ने कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। इन तस्वीरों में सनी ब्लू बिकिनी अपना हॉट अंदाज़ दिखाते नजर आ रही हैं।







इस तस्वीर में वह समंदर में खड़े होकर पोज देती नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, Here we go!! Vaca time at…





सनी लियोनी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में सनी लियोन ब्लू बिकिनी में समंदर किनारे नजर आ रही हैं। साथ ही उन्होंने हाथ में शेम्पेन की बॉटल भी ली हुई है।





सनी के इस हॉट अंदाज को देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सनी लियोनी आए दिन अपनी ग्लैमरस अदाओं से फैंस के होश उड़ाती रहती हैं।





वर्क फ्रंट की बात करें तो सनी लियोनी जल्द ही कई साउथ फिल्मों में नजर आने वाली हैं। वह द बेटल ऑफ भीमा कोरेगांव और शेरो जैसी फिल्मों में दिखेंगी।