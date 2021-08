एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' की शूटिंग हुई पूरी, पोस्ट प्रोडक्शन का काम तेजी से हुआ शुरू

एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब इस फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। की शूटिंग केवल कुछ पिक-अप शॉट्स को छोड़कर पूरी हो गई है।





निर्माताओं ने फिल्म के आधिकारिक हैंडल पर साझा करते हुए लिखा, And thats a wrap! Except a couple of pickup shots, we are officially done with the entire shoot of #RRRMovie. Incidentally finished with the same bike shot that we started with on November 19th 2018.





फिल्म ने लगातार अपडेट, रिलीज और रिविल्स के साथ दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ बनाए रखा है। हाल ही में मैग्नम-ऑपस से पहला गाना 'दोस्ती' रिलीज़ किया गया है और उनके अटूट प्यार ने इतिहास रच दिया है।

फिल्म में कई इंडस्ट्री से कलाकारों की टुकड़ी शामिल है और इसमें एनटीआर जूनियर, राम चरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे नाम नज़र आएंगे। डीवीवी दानय्या द्वारा निर्मित, आरआरआर भारत के सबसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित है।





पेन स्टूडियोज़ ने पूरे उत्तर भारत में नाट्य वितरण अधिकार प्राप्त किए हैं और सभी भाषाओं के लिए विश्वव्यापी इलेक्ट्रॉनिक अधिकार भी खरीदे हैं। पेन मरुधर फिल्म को नॉर्थ टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ सहित कई अन्य भाषाओं में रिलीज होने के लिए तैयार है। आरआरआर कोविड परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 13 अक्टूबर 2021 में दुनिया भर में स्क्रीन पर दस्तक देगी।