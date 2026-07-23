'अभी हो गया, बस...', NEET आंदोलन पर सवालों से बचते दिखे सोनू निगम, यूजर्स ने लगाई क्लास

देशभर में नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक को लेकर छात्रों का आक्रोश चरम पर है। देश के विभिन्न शहरों में सड़कों से लेकर संसद तक छात्र निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बीच बॉलीवुड और संगीत जगत की कई हस्तियां छात्रों के समर्थन में आगे आई हैं।

इसी बीच फेमस सिंगर सोनू निगम का एक वीडियो सामने आने के बाद नया विवाद पैदा हो गया है। नीट आंदोलन पर मीडिया के सवालों को टालने और उनके तीखे रुख के चलते वह सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं।

Reporter: What do you have to say about student protests?



Sonu Nigam: I'm here for my show, not to comment on students, don't ask me such questions.



This is what spineless celeb looks like !! pic.twitter.com/qFSW1ErAVe — Nehr_who? (@Nher_who) July 23, 2026

मीडिया के सवाल पर असहज हुए सोनू निगम

हाल ही में एक इवेंट के दौरान मीडिया इंटरेक्शन के समय पत्रकारों ने सोनू निगम से देश भर में चल रहे नीट छात्र आंदोलन पर उनकी राय जाननी चाही। वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनू निगम इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बातचीत के शुरुआत में ही यह संकेत दे दिया कि वे इस विषय पर बात करने के मूड में नहीं हैं।

हालांकि, जब पत्रकारों ने लगातार सवाल पूछना जारी रखा, तो सोनू निगम असहज और थोड़े झल्लाए हुए दिखे। उन्होंने बातचीत को विराम देते हुए सख्त लहजे में कहा, "अभी हो गया, बस।" इसके बाद वे आगे बढ़ गए। यह क्लिप जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुई, यूजर्स ने इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं।

वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने सोनू निगम के इस रवैये की कड़ी आलोचना की। कई यूजर्स का कहना है कि जब देश का भावी भविष्य यानी छात्र अपने अधिकारों और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था के लिए सड़कों पर उतरकर लाठियां खा रहा है, तब देश के जाने-माने कलाकारों का इस तरह मुंह मोड़ना निराशाजनक है।

एक यूजर ने लिखा, "शर्मनाक! केवल टैलेंट होना इस बात का सबूत नहीं है कि आप एक अच्छे और संवेदनशील इंसान भी हैं।" वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, "जब किसी सार्वजनिक मुद्दे से इन सितारों का निजी फायदा नहीं जुड़ा होता, तो वे पूरी तरह चुप्पी साध लेते हैं। हमारे देश के छात्रों की दुर्दशा पर इनका मौन बेहद दुखद है।"

फिल्म इंडस्ट्री का मिला-जुला रुख

जहां सोनू निगम ने इस संवेदनशील मुद्दे से दूरी बनाए रखना बेहतर समझा, वहीं मनोरंजन जगत के कई अन्य प्रमुख चेहरों ने खुलकर छात्रों का साथ दिया है। सलमान खान, आलिया भट्ट, अनुपम खेर, प्रीति जिंटा, सोनाक्षी सिन्हा, रितेश देशमुख और अदिति राव हैदरी जैसी प्रमुख हस्तियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से नीट परीक्षा में पारदर्शिता और न्याय की मांग की है।