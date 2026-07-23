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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (11:44 IST)

NEET पेपर लीक विवाद: मुंबई में छात्रों के समर्थन में उतरीं स्वरा भास्कर, पति फहाद अहमद को पुलिस ने लिया हिरासत में

Swara Bhaskar
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (11:45 IST)
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देशभर में नीट-यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब देश के विभिन्न हिस्सों में फैल चुका है। इसी कड़ी में मुंबई के चैत्यभूमि (दादर) में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और कार्यकर्ताओं को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 
 
बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर हिरासत में लिए गए छात्रों से मिलने और अपना समर्थन जताने चेम्बूर और माहिम पुलिस स्टेशन पहुंचीं। स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और कहा कि युवाओं की आवाज को इस तरह दबाया नहीं जा सकता।  
 
पति फहाद अहमद की हिरासत पर भड़कीं स्वरा भास्कर  
अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने इंस्टाग्राम और एक्स (X) पर कई वीडियो साझा किए। इनमें उनके पति और राजनीतिक कार्यकर्ता फहाद अहमद को मुंबई पुलिस हिरासत में लेते हुए दिखाई दे रही है। फहाद पुलिस अधिकारियों से अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछते नजर आ रहे हैं।  
वीडियो शेयर करते हुए स्वरा ने लिखा, "मुंबई पुलिस ने 20 जुलाई को चैत्यभूमि में फहाद अहमद और अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। यह भारत का लोकतंत्र है, बेहद शर्मनाक स्थिति है।" हालांकि, कुछ घंटों की हिरासत के बाद फहाद अहमद को रात 8 बजे रिहा कर दिया गया।  
 
क्यों हो रहा है प्रदर्शन? 
यह विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के कथित पेपर लीक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ शुरू हुआ है। कई मेडिकल अभ्यर्थियों द्वारा मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या किए जाने की खबरों के बाद छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया।  
 
दिल्ली में 'चलो संसद' मार्च और बढ़ता आक्रोश  
बता दें कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हज़ारों छात्रों ने एकत्र होकर 'चलो संसद' मार्च का आह्वान किया था। हालांकि, पुलिस बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोलों के कारण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़पें हुईं। इसके बावजूद, मुंबई, पुणे और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में छात्रों, अभिभावकों और नागरिक समाज का समर्थन बढ़ता जा रहा है। 
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