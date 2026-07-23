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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (13:17 IST)

जब पत्नी की सहेली पर आया हिमेश रेशमिया का दिल, 11 साल डेटिंग के बाद की शादी

Himesh Reshammiya Birthday
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (13:19 IST)
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बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और कंपोजर हिमेश रेशमिया 23 जुलाई को अपना बथर्ड सेलिब्रेट कर रहे हैं। हिमेश रेशमिया का जन्म 1973 को गुजराती संगीत निर्देशक विपिन रेशमिया के घर में हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में अपनी गायकी और अपने अलग स्टाइल से अपनी एक अलग जगह बनाई है।
 
हिमेश रेशमिया अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। सिंगर ने 1995 में कोमल से शादी रचाई थी। शादीशुदा होते हुए हिमेश रेशमिया सोनिया के प्यार में पड़ गए थे। कहा जाता है कि सोनिया, हिमेश की पहली पत्नी कोमल की काफी अच्छी दोस्त थीं। अधिकतर समय वह हिमेश और कोमल की बिल्डिंग में ही रहा करती थीं। 
कोमल ने ही हिमेश और सोनिया की मुलाकात कराई थी। करीब 11 साल तक हिमेश और सोनिया एक-दूसरे को डेट करते रहे, जिसकी भनक कोमल को भी नहीं लगी। सोनिया के प्यार में हिमेश इस कदर पागल हो गए थे कि उन्होंने कोमल के साथ अपनी 22 साल पुरानी शादी को तोड़ने का फैसला तक कर लिया था। उसके बाद साल 2017 में हिमेश ने कोमल को तलाक दे दिया। 
 
इसके बाद हिमेश रेशमिया ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर के साथ 11 मई 2018 को लोखंडवाला स्थित अपार्टमेंट में शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी बहुत ही गुपचुप तरीके से हुई थी, जिसमें सिर्फ परिवार वाले और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।
 
एक इंटरव्यू के दौरान हिमेश रेशमिया ने बताया था कि कोमल और उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया था। कोमल और हिमेश का एक बेटा भी है। तलाक के बाद दोनों अपने बेटे का ख्याल मिलकर रखते हैं।
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