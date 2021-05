रोमांटिक ड्रामा Broken But Beautiful 3 का पहला गाना Mere Liye रिलीज

ऑल्ट बालाजी की बहुप्रतीक्षित और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फ्रेंचाइजी 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के तीसरे सीजन का पहला गाना 'मेरे लिए' रिलीज हो गया है। इस गाने में रूमी (सोनिया राठी) और अगस्त्य (सिद्धार्थ शुक्ला) के रिश्तों की जटिलताओं को दिखाया गया है।

अखिल सचदेवा द्वारा रचित, गाया और लिखा गया, इस कम्पोजीशन में संगीत प्रेमियों के बीच चार्टबस्टर बनने के लिए सभी गुण हैं। अखिल की सुरीली आवाज गाने के मूड को सेट करती है और उनके लिरिक्स 'मेरे लिए' को हर रोमांटिक इंसान की प्लेलिस्ट में जगह दिलवाने के लिए काफी हैं।







मेलोडी के ऑफिशल डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, The intensity of Rumi and Agastya's love + Akhil's magical touch = #MereLiye. Listen to this soulful song from #BrokenButBeautifulS3 now.

यह गाना अगस्त्य का रूमी के प्रति जुनून और इनकार के बारे में है और एक पॉइंट आता है जब वह अपने और रूमी के बारे में अपनी कहानी सुनाते है। यह मेलोडी गीत प्रेम के सार और भावना के बारे में है।







अखिल सचदेवा कहते हैं, 'मेरे लिए' एलबम के लिए बनाये जाने वाला आखिरी गाना था। निर्माता एक दिल तोड़ने वाला गाना चाहते थे और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे एक्सप्लोर करने की अनुमति दी। यह एक बहुत ही दिल तोड़ने वाला और पॉवरफुल मेलोडी है। यह गाना हमेशा खास रहेगा क्योंकि जिस दिन मैंने इसे बनाना शुरू किया, उस दिन मैंने अपनी बहन को कोविड के कारण खो दिया था।





उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं इसे बनाने के लिए तैयार था या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी वाइब ने मुझे गाने के लिए प्रेरित किया और इस तरह यह गाना बन गया। इससे बहुत सारी व्यक्तिगत भावनाएं जुड़ी हुई हैं और यह सिद्धार्थ के व्यक्तित्व और शो के समग्र वाइब के साथ बिल्कुल सही बैठता है। मैं यह गीत अपनी बहन को डेडिकेट करता हूं।"







'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3' अगस्त्य राव और रूमी देसाई की कहानी है जो बहुत अलग दुनिया से दो लोग है। न केवल उनकी दुनिया अलग-अलग हैं, बल्कि वे एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत भी हैं। दोनों जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन वह नहीं जो उन्हें चाहिए। आखिरकार, वे दोनों ने प्यार और दिल टूटने का अहसास अनुभव करते है। जब वे अपने जुनून का पीछा कर रहे थे तब प्यार उनके जीवन में एंट्री लेता है।





11:11 प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और प्रियंका घोष द्वारा निर्देशित, 'ब्रोकन लेकिन ब्यूटीफुल 3' अगस्त्य (सिद्धार्थ शुक्ला) और रूमी (सोनिया राठी) के रिश्ते में उतार-चढ़ाव दिखाती है, जहां जुनून कभी खत्म नहीं होता, लेकिन शिफ्ट हो जाता है। श्रृंखला में एहन भट, जाह्नवी धनराजगीर, मनवीर सिंह, तान्या कालरा और सलोनी खन्ना भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह शो ऑल्ट बालाजी पर 29 मई, 2021 से स्ट्रीमिंग होगा।