प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी यह सीरीज

Shilpa Shetty Boss Lady Look: शिल्पा शेट्टी इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'इंडियन पुलिस फोर्स' को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में इस सीरीज का ट्रेलर रिलीीज हुआ है, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। रोहित शेट्टी की इस सीरीज में शिल्पा पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाली है।

इस सीरीज के प्रमोशन इवेंट में शिल्पा शेट्टी का सिजलिंग अंदाज भी देखने को मिल रहा है। इसी शिल्पा ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

इन तस्वीरों में शिल्पा का बॉस लेडी लुक देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में शिल्पा ग्रे कलर का ओवरसाइजड कोट और लॉन्ग पैंट पहने दिख रही हैं।

शिल्पा ने अपने लुक को मिनिमल मेकअप, खुले बालों और कानों में छोटे से इयररिंग्स पहनकर कम्प्लीट किया है। तस्वीरों शिल्पा एक से बढ़कर एक पोज देती दिख रही हैं।

तस्वीरों को शेयर करते हुए शिल्पा ने कैप्शन में लिखा, 'boss Lady on the go For #IPF promotions. फैंस और सेलेब्स शिल्पा की इन तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं।

बता दें कि 'इंडियन पुलिस फोर्स' में शिल्पा के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबेरॉय नजर आने वाले हैं। यह सीरीज प्राइम वीडियो पर 19 जनवरी को होगी रिलीज।