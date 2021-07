शेफाली शाह के निर्देशन में बनी फिल्म 'हैप्पी बर्थडे मम्मीजी' का पहला पोस्टर रिलीज

अपने निर्देशन में बनी फिल्म 'हैप्पी बर्थडे मम्मीजी' की रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म का पोस्टर साझा कर दिया है। शेफाली शाह ने टेलीविजन, फिल्मों, थिएटर और अब ओटीटी प्लेटफार्म सहित सभी प्लेटफार्म पर अपने प्रदर्शन से हमें स्तब्ध कर दिया है।





अब, वह हैप्पी बर्थडे मम्मीजी के साथ एक सुंदर कहानी पेश करने के लिए तैयार हैं, जो उनके द्वारा लिखित और निर्देशित है। वे अपने विशाल और प्रभावशाली करियर में एक नई दिशा ले रही हैं और आज, वह सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज कर रही हैं। शॉर्ट फिल्म रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट लार्ज शॉर्ट फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत की गई है और जल्द ही रिलीज़ की जाएगी।





शेफाली ने अपने सोशल मीडिया पर एक प्रभावशाली पोस्टर साझा करते हुए लिखा, Please shower your blessings on my baby 'Happy Birthday Mummyji' as I take a big leap of faith in a new 'Direction'. Coming to you on 23/7/21 on Large Short Films.







'हैप्पी बर्थडे मम्मीजी' एक ऐसी कहानी है जिसमें समान परिस्थितियों से गुजर रही हज़ारों महिलाओं की कहानी शामिल हैं। शेफाली द्वारा निर्देशित फिल्म की शूटिंग मुंबई में की गई है। 'समडे' के बाद यह शेफाली की दूसरी निर्देशित फिल्म है। दशकों से एक स्थापित अभिनेत्री, शेफाली ने फिर से हमें अपनी नवीनतम फिल्म जैसे अजीब दास्ताना में अपना अभिनय कौशल दिखाया है। वह जल्द ही आलिया भट्ट और विजय वर्मा के साथ डार्लिंग्स में नजर आएंगी।





शॉर्ट फिल्म के बारे में बात करते हुए शेफाली कहती हैं, यह हम में से हर किसी की कहानी है, जो अपने रिश्तों, परिवार, घर से पहचाने जाते हैं... एक विकल्प जिसे हम खुशी से चुनते हैं। लेकिन कभी न कभी, हम सभी ने महसूस किया है कि सभी जिम्मेदारियों को छोड़ देने की सख्त जरूरत है। कोविड के कारण हुए लॉकडाउन ने हमारे चेहरों पर अलग-थलग पड़ने की प्रबल भावना पैदा कर दी, लेकिन क्या होता अगर इस पर एक अलग विचारधारा होती तो।