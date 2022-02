लंबे बाल, सफेद दाढ़ी में वायरल हो रहा शाहरुख खान का न्यू लुक, जानिए तस्वीर की सच्चाई

बॉलीवुड सुपरस्टार साल 2018 में फिल्म 'जीरो' में आखिरी बार बड़े पर्दे पर नजर आए थे। फैंस उन्हें पर्दे पर देखने का काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। शाहरुख फिल्म 'पठान' से कमबैक करने वाले हैं। इन दिनों वह इस फिल्म की शूटिंग में बिजी है। बॉलीवुड सुपरस्टार साल 2018 में फिल्म 'जीरो' में आखिरी बार बड़े पर्दे पर नजर आए थे। फैंस उन्हें पर्दे पर देखने का काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। शाहरुख फिल्म 'पठान' से कमबैक करने वाले हैं। इन दिनों वह इस फिल्म की शूटिंग में बिजी है।





इसी बीच शाहरुख खान की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई है। इस तस्वीर में किंग खान का नया लुक देखने को मिल रहा है। तस्वीर में शाहरुख काले रंग का टक्सीडो पहने नजर आ रहे हैं। वह लंबे बाल और सॉल्ट एंड पेपर दाढ़ी में बेहद डेशिंग नजर आ रहे हैं।







इस तस्वीर के सामने आने के बाद से लोग कयास लगा रहे हैं कि यह अभिनेता की अगली फिल्म 'पठान' से उनका लुक हो सकता है। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। दरअसल यह एडिटेड तस्वीर है। शाहरुख खान की यह तस्वीर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रतनानी के साल 2017 में एक फोटोशूट की है।





डब्बू रतनानी ने शाहरुख की ओरिजिनल तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। इसमें शाहरुख खान क्लीन सेव में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, Be Yourself, Because An Original Is Worth More Than A Copy





वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान इस समय अपनी फिल्म 'पठान' की शूटिंग में बिजी है। इस फिल्म में वह दीपिका पादुकोण के साथ नजर आने वाले हैं।