संजय मिश्रा की फिल्म 'कामयाब' का नया गाना 'सिकंदर' हुआ रिलीज

संजय मिश्रा अभिनीत फिल्म 'कामयाब' को हाल ही में बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया है और फिल्म को देशभर से शानदार समीक्षा मिल रही है। दर्शकों को फिल्म का नया कंटेंट पसंद आ रहा है जिसमें ग्लैमरस दुनिया के पीछे की वास्तविकता को दर्शाया गया है।

ऐसे में, निर्माताओं ने फिल्म का नया गाना 'सिकंदर' रिलीज़ कर दिया है जो आपके दिलों को छू जाएगा। इस गीत से जुड़ी भावनाओं को साझा करते हुए, निर्माताओं ने साझा किया, Watch #Sikandar, a heartfelt song about life and its many turns!

यह गाना बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को हाईलाइट करता है कि अपार विश्वासघात का सामना करने के बाद, किस तरह एक अच्छी शुरुआत उनका इंतज़ार कर रही होती है। यह एक बहुत खूबसूरत गीत है जो विश्वासघात का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति के दिल को छू लेगा।

गाने में यह भी दिखाया गया है कि कैसे जिंदगी एक अप्रत्याशित रोलर कोस्टर है और इसके अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। गाने के बोल नीरज पांडे द्वारा लिखित हैं जिसे हरिहरन ने अपनी सुकूनभरी आवाज़ से नवाज़ा है।





गौरी खान, मनीष मुंद्रा और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित 'कामायाब' 6 मार्च 2020 को रिलीज़ हो चुकी है। ड्रिशयम फिल्म्स प्रोडक्शन के तहत यह फिल्म रेड चिल्लीज़ एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत है।