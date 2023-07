रोमांटिक बारिश में दिलीप कुमार ने किया था सायरा बानो को शादी के लिए प्रपोज, एक्ट्रेस ने शेयर किया किस्सा

Rekha Is In Live In Relationship With Her Secretary: बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। रेखा जब भी किसी इवेंट या अवॉर्ड नाइट में शामिल होती हैं, तो अपनी खूबसूरती से सभी का दिल जीत लेती हैं। वह बिन शादी के ही अपनी मां में सिंदूर लगाए नजर आती हैं। एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ हमेशा ही विवादों में रही हैं।