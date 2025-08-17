रविवार, 17 अगस्त 2025
रविवार, 17 अगस्त 2025 (17:10 IST)

ब्लैक कट-आउट ड्रेस में पूनम पांडे का सुपर बोल्ड अंदाज, सिजलिंग तस्वीरों से इंटरनेट पर मचाया तहलका

Poonam Pandey hot photos
एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे अपने हॉट एंड बोल्ड अंदाज के लिए छाई रहती हैं। पूनम पांडे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती है।
 
इस बार पूनम पांडे ने ब्लैक कट-आउट ड्रेस में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। इस डीपनेक ड्रेस में पूनम पांडे का बोल्ड लुक देख फैंस मदहोश हो गए हैं। 
 
पूनम में ग्लॉसी मेकअप और खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने लेयर्ड गोल्ड ज्वेलरी, स्लीक ब्रेसलेट और अंगूठियां कैरी की है। 
 
तस्वीरों में पूनम एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। तस्वीरों में पूनम का अंदाज देखने लायक है।
 
34 साल की पूनम पांडे की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उनके 3.9 मिलियन फॉलोअर्स है। 
पहले वीकेंड इतना रहा रितिक रोशन-जूनियर एनटीआर की वॉर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पहले वीकेंड इतना रहा रितिक रोशन-जूनियर एनटीआर की वॉर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शनअयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी यशराज फिल्म्स की फिल्म 'वॉर 2' को दर्शकों और समीक्षकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आदित्य चोपड़ा निर्मित 'वॉर 2' में रितिक रोशन, एनटीआर जूनियर और कियारा आडवाणी की अहम भूमिका है। यह यशराज फिल्मस (वाईआरएफ) की स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है।

रजनीकांत की कुली का बॉक्स ऑफिस पर तहलका, पहले वीकेंड किया इतना कलेक्शन

रजनीकांत की कुली का बॉक्स ऑफिस पर तहलका, पहले वीकेंड किया इतना कलेक्शनसाउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली : द पावरहाउस' बॉक्स ऑफिस पर हर दिन तहलका मचा रही है। सन पिक्चर्स की फिल्म 'कुली' का निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।

विदेश में बैठे गैंगस्टर ने ली एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी, बोला- बहुत घर बर्बाद कर लिए...

विदेश में बैठे गैंगस्टर ने ली एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी, बोला- बहुत घर बर्बाद कर लिए...बिग बॉस फेम और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित घर पर रविवार तड़के गोलीबारी की घटना हुई। बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाश एल्विश यादव के घर पर दो दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग कर फरार हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि फायरिंग की घटना के वक्त एल्विश यादव घर पर नहीं थे।

कभी बी ग्रेड फिल्मों में काम करती थीं दिशा वकानी, तारक मेहता शो से हर महीने करती थीं इतनी कमाई

कभी बी ग्रेड फिल्मों में काम करती थीं दिशा वकानी, तारक मेहता शो से हर महीने करती थीं इतनी कमाईतारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार आज भी लोगों के जेहन में ताजा है। इस रोल को बहुत ही उम्दा तरीके से तारिका दिशा वकानी अभिनीत किया करती थीं। जब से वे शो से गईं, लौटी ही नहीं। दर्शकों को आज भी इंतजार है कि दिशा की शो में वापसी हो सकती है और शो की रौनक और बढ़ सकती है।

बतौर निर्देशक आर्यन खान करने जा रहे बॉलीवुड में एंट्री, शो 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पहली झलक आई सामने

बतौर निर्देशक आर्यन खान करने जा रहे बॉलीवुड में एंट्री, शो 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पहली झलक आई सामनेबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना फिल्म 'द आर्चीज' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। वहीं अब शाहरुख के बेटे आर्यन खान भी बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए तैयार है। हालांकि आर्यन अपने पिता की तरह बतौर एक्टर नहीं बल्कि निर्देशक के तौर पर बॉलीवुड डेब्यू करेंगे।

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की उन हस्तियों में से हैं जो फ़िल्मों से ज़्यादा अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं। उनकी लक्ज़री ड्रेस, महंगे बैग और ग्लोबल फ़ैशन इवेंट्स में उनकी मौजूदगी लगातार सुर्खियां बटोरती है। सोशल मीडिया पर 70 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ, वे एक शक्तिशाली डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं। उनका करियर दिखाता है कि आज के दौर में सफल होने के लिए सिर्फ़ फ़िल्में करना ही ज़रूरी नहीं है।

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्कर

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्करटेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से लाखों दिलों पर राज करती हैं। 'कसौटी जिंदगी की' से पहचान बनाने वाली श्वेता की नेटवर्थ लगभग 81 करोड़ है और वह प्रति एपिसोड ₹3 लाख चार्ज करती हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय श्वेता अपनी फिटनेस और फैशन सेंस से बेटी पलक तिवारी को भी टक्कर देती हैं। दो असफल शादियों के बावजूद, श्वेता ने हर चुनौती का सामना किया है और आज भी एक प्रेरणा बनी हुई हैं।

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होश

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होशश्वेता तिवारी ने दूसरी बार मां बनने के बाद खुद को जिस तरह फिट किया, वह हर महिला के लिए प्रेरणा है। बिना किसी क्रैश डाइट के उन्होंने केवल संतुलित खानपान, वर्कआउट और माइंडफुलनेस से 10 किलो वजन कम किया। उनका डायट प्लान बेहद सरल है लेकिन असरदार, जिसमें ब्राउन राइस से लेकर योग तक सब कुछ शामिल है। जानिए उनके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सीक्रेट, जो आपको भी बदल सकता है।

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?सनी लियोनी लंबे समय से बॉलीवुड फिल्मों से गायब हैं। क्या उनकी लोकप्रियता घटी है या नई एक्ट्रेसेस ने उनकी जगह ले ली है? यह लेख उनकी आखिरी फिल्म, अनुराग कश्यप की 'केनेडी' के रिलीज़ न होने और उनके काम में कमी आने के पीछे की वजहों पर गॉसिपनुमा अंदाज़ में चर्चा करता है। क्या उम्र या हुस्न के फीका पड़ने से उनके करियर पर असर पड़ा है?

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैंयहाँ काजोल की 5 सबसे बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने उनके करियर को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की मासूम सिमरन से लेकर 'गुप्त' की खतरनाक ईशा तक, काजोल ने हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी। यह आर्टिकल उनकी एक्टिंग की रेंज, हर फिल्म की कहानी और उनके यादगार किरदारों पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बनाया।
