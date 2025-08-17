रविवार, 17 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Aryan Khan directorial debut series bads of bollywood first video released
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 17 अगस्त 2025 (13:11 IST)

बतौर निर्देशक आर्यन खान करने जा रहे बॉलीवुड में एंट्री, शो 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पहली झलक आई सामने

Aryan Khan Bollywood Debut
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना फिल्म 'द आर्चीज' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। वहीं अब शाहरुख के बेटे आर्यन खान भी बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए तैयार है। हालांकि आर्यन अपने पिता की तरह बतौर एक्टर नहीं बल्कि निर्देशक के तौर पर बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। 
 
आर्यन खान अपना डेब्यू से कर रहे हैं। उनके निर्देशन में बने शो 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पहली झलक भी सामने आ गई है। आर्यन की यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। शो का वीडियो नेटफ्लिक्स ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। 
 
1 मिनट 26 सेकेंड के वीडियो में सबसे पहले आर्यन खान की झलक दिखती है। वो अपने शो के बारे में बताते हैं। इसके बाद लक्ष्य लालवानी और आन्या सिंह नजर आते हैं। दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाती है। वीडियो में किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह एक्शन और ड्रामा नजर आ रहा है। 
 
वीडियो में आर्यन खान कहते हैं, अब तक आपने बॉलीवुड को बहुत सारा प्यार और वॉर दिया है। मेरे शो में भी आपको बहुत सारा प्यार और थोड़ा सा वॉर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कहानी है बॉलीवुड की। पिक्चर तो कई साल से बाकी है, लेकिन शो अब शुरू होगा। 
 
नेटफ्लिक्स इंडिया की ओरिजनल सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की झलक शेयर करते हुए लिखा गया है, 'ज्यादा हो गया? आदत डाल लो। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड प्रीव्यू 20 अगस्त को आ रहा है।'
 
आर्यन खान ने ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को न सिर्फ डायरेक्ट किया है बल्कि लिखा भी है। इस सीरीज में शाहरुख खान भी कैमियो करने वाले हैं। इस सीरीज को रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान द्वारा निर्मित किया गया है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
कभी बी ग्रेड फिल्मों में काम करती थीं दिशा वकानी, तारक मेहता शो से हर महीने करती थीं इतनी कमाई

मशहूर मराठी अभिनेत्री ज्योति चांदेकर का निधन, 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

मशहूर मराठी अभिनेत्री ज्योति चांदेकर का निधन, 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांसमशहूर मराठी एक्ट्रेस ज्योति चांदेकर का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 16 अगस्त की शाम करीब 4 बजे अंतिम सांस ली। ज्योति की बेटी व अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित ने अपनी मां के निधन की पुष्टि की है। उनके निधन से मराठी इंडस्ट्री में शोक छाया हुआ है।

शाहरुख खान को फैन ने दी रिटायरमेंट लेने की सलाह, किंग खान ने दिया मजेदार जवाब

शाहरुख खान को फैन ने दी रिटायरमेंट लेने की सलाह, किंग खान ने दिया मजेदार जवाबबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक्टिंग के अलावा शाहरुख अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी जाने जाते हैं। वह अक्सर फैंस के साथ एक्स पर जुड़ते हैं और उनके सवालों का मजेदार अंदाज में जवाब देते हैं।

एल्विश यादव के घर फायरिंग, बाइक पर आए बदमाशों ने चलाई गोलियां

एल्विश यादव के घर फायरिंग, बाइक पर आए बदमाशों ने चलाई गोलियांElvish Yadav news in hindi : यूट्यूबर और अभिनेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर आज सुबह करीब 5 बजे 3 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। 24 राउंड फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए।

सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उर्वशी रौतेला ने दी प्रतिक्रिया, बोलीं- वैक्सीन और नसबंदी कर सकते हैं

सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उर्वशी रौतेला ने दी प्रतिक्रिया, बोलीं- वैक्सीन और नसबंदी कर सकते हैंसुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश का कई पशु प्रेमी और सेलेब्स कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं अब एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने भी सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर फैसले को लेकर दिल से बेबाक प्रतिक्रिया दी है।

द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मचा बवाल, चलते प्रोग्राम में काटे तारे, विवेक अग्निहोत्री बोले- कानून-व्यवस्था चरमरा गई है...

द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मचा बवाल, चलते प्रोग्राम में काटे तारे, विवेक अग्निहोत्री बोले- कानून-व्यवस्था चरमरा गई है...विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को लेकर जमकर विवाद मचा हुआ है। बीते दिनों विवेक ने अपनी फिल्म का ट्रेलर कोलकाता में लॉन्च करने का ऐलान किया था, इसके बाद से और भी ज्यादा विवाद गहरा गया। एनमौके पर उनके कार्यक्रम का वेन्यू कैंसिल कर दिया गया।

और भी वीडियो देखें

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की उन हस्तियों में से हैं जो फ़िल्मों से ज़्यादा अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं। उनकी लक्ज़री ड्रेस, महंगे बैग और ग्लोबल फ़ैशन इवेंट्स में उनकी मौजूदगी लगातार सुर्खियां बटोरती है। सोशल मीडिया पर 70 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ, वे एक शक्तिशाली डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं। उनका करियर दिखाता है कि आज के दौर में सफल होने के लिए सिर्फ़ फ़िल्में करना ही ज़रूरी नहीं है।

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्कर

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्करटेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से लाखों दिलों पर राज करती हैं। 'कसौटी जिंदगी की' से पहचान बनाने वाली श्वेता की नेटवर्थ लगभग 81 करोड़ है और वह प्रति एपिसोड ₹3 लाख चार्ज करती हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय श्वेता अपनी फिटनेस और फैशन सेंस से बेटी पलक तिवारी को भी टक्कर देती हैं। दो असफल शादियों के बावजूद, श्वेता ने हर चुनौती का सामना किया है और आज भी एक प्रेरणा बनी हुई हैं।

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होश

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होशश्वेता तिवारी ने दूसरी बार मां बनने के बाद खुद को जिस तरह फिट किया, वह हर महिला के लिए प्रेरणा है। बिना किसी क्रैश डाइट के उन्होंने केवल संतुलित खानपान, वर्कआउट और माइंडफुलनेस से 10 किलो वजन कम किया। उनका डायट प्लान बेहद सरल है लेकिन असरदार, जिसमें ब्राउन राइस से लेकर योग तक सब कुछ शामिल है। जानिए उनके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सीक्रेट, जो आपको भी बदल सकता है।

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?सनी लियोनी लंबे समय से बॉलीवुड फिल्मों से गायब हैं। क्या उनकी लोकप्रियता घटी है या नई एक्ट्रेसेस ने उनकी जगह ले ली है? यह लेख उनकी आखिरी फिल्म, अनुराग कश्यप की 'केनेडी' के रिलीज़ न होने और उनके काम में कमी आने के पीछे की वजहों पर गॉसिपनुमा अंदाज़ में चर्चा करता है। क्या उम्र या हुस्न के फीका पड़ने से उनके करियर पर असर पड़ा है?

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैंयहाँ काजोल की 5 सबसे बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने उनके करियर को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की मासूम सिमरन से लेकर 'गुप्त' की खतरनाक ईशा तक, काजोल ने हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी। यह आर्टिकल उनकी एक्टिंग की रेंज, हर फिल्म की कहानी और उनके यादगार किरदारों पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बनाया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com