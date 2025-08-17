रविवार, 17 अगस्त 2025
रविवार, 17 अगस्त 2025 (11:32 IST)

शाहरुख खान को फैन ने दी रिटायरमेंट लेने की सलाह, किंग खान ने दिया मजेदार जवाब

Shahrukh Khan
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक्टिंग के अलावा शाहरुख अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी जाने जाते हैं। वह अक्सर फैंस के साथ एक्स पर जुड़ते हैं और उनके सवालों का मजेदार अंदाज में जवाब देते हैं। 
 
हाल ही में शाहरुख खान ने एक्स पर आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा। इस दौरान उन्होंने फैंस के अटपटे सवालों के जवाब दिए। इस दौरान एक यूजर ने किंग खान को रियाटर होने की भी सलाह दे दी। 
 

 
यूजर ने लिखा, 'भाई अब उम्र हो गई है रिटायरमेंट ले लो। दूसरे लोगों को आगे आने दो।' इस पर शाहरुख ने जवाब दिया, 'भाई तेरे सवालों का बचपना जब चला जाए फिर कुछ अच्छा सा पूछना। तक तक टेम्पररी रिटायरमेंट में रह प्लीज।'
 


एक अन्य यूजर ने पूछा, पहला नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद आपको कैसा लग रहा है। इस पर उन्होंने कहा, 'वाह!!!!! मैं देश के राजा जैसा महसूस कर रहा हूं!!! इतना सम्मान और इतनी ज़िम्मेदारी कि आगे बढ़ने और कड़ी मेहनत करने की कोशिश करना मुश्किल हो गया है।'
 
एक अन्य यूजर ने उनकी अपकमिंग मूवी को लेकर पूछा, आपकी अगली फिल्म कब आ रही है। इस पर शाहरुख बोले, 'अच्छी शूटिंग की... जल्द ही फिर से शुरू करेंगे। पहले सिर्फ पैरों के शॉट्स फिर ऊपर की बॉडी के... इंशाअल्लाह जल्दी पूरा होगा। सिद्धार्थ आनंद काफी मेहनत कर रहे हैं, इसे खत्म करने में।' 
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में वह अपनी बेटी सुहाना खान के साथ दिखेंगे। हालांकि शाहरुख को चोट लगने की वजह से फिल्म की शूटिंग फिलहाल रूकी हुई है। 
 
