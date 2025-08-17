रविवार, 17 अगस्त 2025
कभी बी ग्रेड फिल्मों में काम करती थीं दिशा वकानी, तारक मेहता शो से हर महीने करती थीं इतनी कमाई

Disha Vakani Birthday
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार आज भी लोगों के जेहन में ताजा है। इस रोल को बहुत ही उम्दा तरीके से तारिका दिशा वकानी अभिनीत किया करती थीं। जब से वे शो से गईं, लौटी ही नहीं। दर्शकों को आज भी इंतजार है कि दिशा की शो में वापसी हो सकती है और शो की रौनक और बढ़ सकती है। 
 
दिशा को आज याद करने का जो कारण है, उसकी खास वजह है। दिशा का 17 अगस्त को जन्मदिन है। दिशा वकानी ने गुजराती थिएटर में स्टेज आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए संघर्ष करने लगीं। 
 
करियर के शुरुआती दौर में दिशा वकानी को बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा। इसके बाद दिशा ने टीवी की दुनिया का रुख किया और कई सीरियल्स में काम किया। 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन का किरदार निभाकर दिशा छोटे परदे की बड़ी एक्ट्रेस बन गईं। 
 
'तारक मेहता' शो में दिशा वकानी की फीस बहुत तगड़ी थी। बताया जाता है कि वे हर एपिसोड में एक्टिंग करने के बदले में एक लाख पचास हजार रुपए लिया करती थीं। इस तरह से महीने में वे लगभग बीस लाख रुपए की कमाई कर लेती थीं।
 
दिशा वकानी शो में तीसरी ऐसी एक्ट्रेस थीं, जिन्हें सबसे ज्यादा पैसा मिलता था। पहले नंबर पर दिलीप जोशी और दूसरे पर शैलेश लोढ़ा थे। दिशा वकानी 2017 से शो से गायब हैं। 
 
