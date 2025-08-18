सुपरमैन फिल्मों के विलेन टेरेंस स्टैम्प का निधन, 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर ब्रिटिश एक्टर टेरेंस स्टैम्प का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1980 में आई 'सुपरमैन' फिल्मों में विलेन जनरल जोड का रोल निभाकर टेरेंस को खूब लोकप्रियता मिली थी। एक्टर के निधन की जानकारी उनके परिवार ने दी है।

टैरेंस के परिवार ने रॉयटर्स संग बात करते हुए कहा, टैरेंस स्टैम्प एक ऐसे एक्टर और राइटर रहे हैं, जिनका बेहतरीन काम हम सभी के दिलों पर अमिट छाप छोड़ता रहेगा। उनकी कला और कहानी आने वाले सालों तक लोगों को छूती और प्रेरित करती रहेगी। इस मुश्लिक समय में हम आपसे प्राइवेसी बनाए रखने की अपील करते हैं।

We’re saddened to hear of the passing of Terence Stamp, aged 87. Well known for playing General Zod in the Superman films, Stamp was nominated for two BAFTAs in 1963 and 1995 for his work in Billy Budd and The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert. pic.twitter.com/ALZaFfF4Ua — BAFTA (@BAFTA) August 17, 2025

टेरेंस एक्टर के साथ ही शानदार राइटर भी थे। वे अपने करियर में तीन बार ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुए। इसके अलावा उन्हें बाफ्टा अवॉर्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया। लेकिन वो कभी ये अवॉर्ड नहीं जीत पाए। उन्होंने थियोरम, द एडवेंचर्स ऑफ प्रिसिला, क्वीन ऑफ द डेजर्ट जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था।

टेरेंस स्टैम्प का जन्म साल 1938 में लंदन के ईस्ट एंड में हुआ थश। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक एडवरटाइजिंग एजेंसी से की थी। टेरेंस स्टैम्प का करियर 6 दशक लंबा रहा।