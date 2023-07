68 साल की उम्र में रेखा का ग्लैमरस फोटोशूट, बताया क्यों हैं फिल्मों से दूर

Kriti Sanon First Film As A Producer Do Patti: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अब प्रोड्यूसर भी बन गई हैं। कृति ने हाल ही में अपने प्रोडक्शन हाउस 'ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स' की घोषणा की घोषणा की है। अब उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म का ऐलान भी कर दिया है। कृति सेनन के प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म 'दो पत्ती' होगी।