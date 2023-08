'इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न' में शिरकत करेंगी रानी मुखर्जी, लेंगी मास्टरक्लास

Rani Mukerji To Conduct Masterclass At The IFFM: इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के 14वें संस्करण के लिए नामांकन की घोषणा बीते महीने हुई थी। इस साल के समारोह की यूएसपी के रूप में जूरी में 82 साल के ऑस्कर विजेता ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्देशक ब्रूस बेरेसफोर्ड को शामिल किया गया है। वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी का नाम भी सामने आया है।

रानी मुखर्जी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के 14वें संस्करण में एक मास्टरक्लास की मेजबानी करेंगी। ये फेस्टिवल 10 अगस्त को मेलबर्न के प्रतिष्ठित आप्रवासन संग्रहालय में होने वाला है।

आईएफएफएम का हिस्सा बनने की खुशी को साझा करते हुए रानी मुखर्जी ने कहा, मेलबर्न के 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव में आमंत्रित होने पर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं। एक कलाकार के रूप में, मैं ऑस्ट्रेलिया में लोगों से अविश्वसनीय प्यार पाने के लिए काफी भाग्यशाली रही हूं।

रानी मुखर्जी ने कहा, मैं एक मास्टर क्लास के माध्यम से भारतीय सिनेमा में अपनी यात्रा को साझा करने के लिए उत्सुक हूं, जिसे आयोजित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है।

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न समारोह 11 से 20 अगस्त के बीच में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के आर्ट्स सेंटर के हैमर हॉल में होंगे। इस प्रतिष्ठित फिल्म अवॉर्ड में 20 अलग-अलग भाषाओं में करीब 100 फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी।