फिल्म 'जेलर' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, दिखा रजनीकांत का एक्शन अवतार

Rani Mukerji To Conduct Masterclass At The IFFM: इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के 14वें संस्करण के लिए नामांकन की घोषणा बीते महीने हुई थी। इस साल के समारोह की यूएसपी के रूप में जूरी में 82 साल के ऑस्कर विजेता ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्देशक ब्रूस बेरेसफोर्ड को शामिल किया गया है। वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी का नाम भी सामने आया है।