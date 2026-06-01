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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 1 जून 2026 (11:24 IST)

ब्लैक स्विमसूट में प्रियंका चोपड़ा का बोल्ड अंदाज, पूल में लगाई आग

Priyanka Chopra hot photos
ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से तहलका मचाती हैं। इस बार उन्होंने अपनी जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसे देखकर फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। 
 
एसएस राजामौली की आगामी मेगा-बजट फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग के व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकालकर देसी गर्ल ने एक परफेक्ट 'सेल्फ-केयर संडे' एन्जॉय किया। प्रियंका के पूल किनारे बिताए इस फुर्सत के पलों की तस्वीरें इस समय इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हैं।

 
प्रियंका चोपड़ा ब्लैक कलर का स्विमसूट पहने नजर आ रही हैं। यह स्विमसूट डीप-नेकलाइन और क्लीन-कट स्ट्रैप्स के साथ उनके टोंड फिगर को बेहद खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रहा है। 
 
बिना किसी तामझाम या हैवी एक्सेसरीज के, सिर्फ एक क्लासिक ब्लैक आउटफिट में भी प्रियंका का यह लुक 'मैक्सिमम ग्लैम' और एफर्टलेस समर वाइब्स दे रहा है।
 
तस्वीरों में प्रियंका पानी में एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। प्रियंका के गीले बाल उनके चेहरे पर आ रहे हैं, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उनके जबरदस्त मर्मेड हेयर फ्लिप ने, जहां पानी से निकलते हुए जब उन्होंने अपने बालों को पीछे झटका, तो पानी की गिरती बूंदों ने एक जादुई फ्रेम तैयार कर दिया।
 
पानी में तैरते हुए प्रियंका का रिलैक्स्ड अंदाज सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है। प्रियंका चोपड़ा ने इन तस्वीरों को कैप्शन दिया, "Sunday done right... now Summer, here I come." 
 
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