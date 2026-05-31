बॉबी देओल के दोनों बेटे आर्यमान और धरम भी करेंगे बॉलीवुड डेब्यू, एक्टर ने खोला अगली पीढ़ी का राज

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल इन दिनों अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। 'एनिमल' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद जहां फैंस उनकी आगामी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं अब देओल परिवार के फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है।

बॉबी देओल ने कन्फर्म कर दिया है कि उनके दोनों बेटे, आर्यमान देओल और धरम देओल, जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हाल ही में टॉक शो 'आप की अदालत' में रजत शर्मा के साथ बातचीत के दौरान, बॉबी देओल ने अपने बच्चों के करियर प्लान और उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं पर खुलकर बात की।

बॉबी देओल ने कहा कि "मेरे दोनों बेटे हीरो बनना चाहते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ?" बॉबी देओल ने इंटरव्यू में एक बेहद दिलचस्प वाकया साझा किया। उन्होंने बताया कि वह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री के उतार-चढ़ाव को देखें, इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे आर्यमान देओल को पढ़ाई की तरफ प्रेरित किया।

उन्होंने कहा, मैंने अपने बड़े बेटे को फाइनेंस की पढ़ाई कराई। उसने न्यू यॉर्क यूनिवर्सिटी से ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैंने सोचा था कि शायद वह फाइनेंस के क्षेत्र में कुछ अलग करेगा, अमेरिका में सेटल हो जाएगा और हम कभी-कभार उससे मिलने वहां जाया करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, उसका दिल हमेशा से एक्टिंग के लिए धड़कता था।

कोविड के दौरान सीखी फिल्ममेकिंग और एडिटिंग

आर्यमान के टैलेंट की तारीफ करते हुए बॉबी ने बताया कि लॉकडाउन का समय उनके बेटे के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब हर कोई घरों में बंद था, तब आर्यमान ने यूट्यूब और इंटरनेट की मदद से खुद को पूरी तरह बदल लिया। उन्होंने घर बैठे ही फिल्ममेकिंग के गुर सीखे, जिसमें वीडियो एडिटिंग, साउंड इफेक्ट्स जोड़ना और डबिंग शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने बिना किसी कोरियोग्राफर के सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर डांस की ट्रेनिंग ली और अपनी शानदार फिजीक पर कड़ी मेहनत की।

में बॉबी ने एक और राज खोलते हुए बताया कि वह अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जो तस्वीरें पोस्ट करते हैं, उनमें से ज्यादातर उनके बड़े बेटे आर्यमान ने ही क्लिक की हैं। आर्यमान ने मशहूर फोटोग्राफर अविनाश गोवारिकर के अंडर एक साल तक फोटोग्राफी की बारीकियां भी सीखी हैं। हालांकि, आर्यमान लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, यही वजह है कि उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर रखा है क्योंकि उन्हें फॉलोअर्स की परवाह नहीं है।

देओल परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी धर्मेंद्र के पोतों का बॉलीवुड डेब्यू हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। इससे पहले सनी देओल के बेटों करण और राजवीर ने भी फिल्मों में कदम रखा था। बॉबी देओल ने साफ किया कि आज का दर्शक बहुत ईमानदार और सख्त हो चुका है, इसलिए आर्यमान और धरम सीधे कैमरे के सामने आने के बजाय पहले खुद को पूरी तरह तैयार कर रहे हैं।

फिलहाल, आर्यमान एक्टिंग की बारीकियां सीख रहे हैं, थिएटर और वर्कशॉप के जरिए अपनी कला को निखार रहे हैं। बॉबी का मानना है कि स्टार किड होने से सिर्फ पहला मौका मिल सकता है, लेकिन टिकने के लिए हुनर और कड़ी मेहनत ही काम आती है।