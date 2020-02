Oscar 2020 : बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवॉर्ड जीतने के बाद वॉकिन फीनिक्स ने दी इमोशनल स्पीच

जिन्होंने 'जोकर' फिल्म देखी है वे जानते थे कि वॉकिन फीनिक्स इस बार सारे प्रतिष्ठित अवॉर्ड जीतने में सफल रहेंगे क्योंकि उन्होंने इस मूवी में बेहतरीन एक्टिंग की थी। दुनिया भर के दर्शक, फैंस और क्रिटिक्स ने वॉकिन की जम कर सराहना की थी।





ग्रैमी 2020, बाफ्टा 2020, गोल्डन ग्लोब्स अवॉर्ड्स 2020 जैसे कई प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में वॉकिन न केवल नॉमिनेट हुए बल्कि ज्यादातर में वे पुरस्कार हासिल करने में भी सफल रहे।







के बारे में भी कहा जा रहा था कि वॉकिन फीनिक्स यहां भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम करने में कामयाब रहेंगे और वैसा ही हुआ।





बेस्ट एक्टर कैटेगरी में उनका मुकाबला लिओनार्डो डीकैप्रिओ, जोनाथन प्राइस, एडम ड्राइवर और अंटोनिओ बैंडरस जैसे दिग्गज एक्टर्स से था लेकिन बाजी वॉकिन के हाथ लगी। यह उनका पहला ऑस्कर अवॉर्ड है।







अवॉर्ड लेने के बाद वॉकिन फीनिक्स ने ऑस्कर के मंच पर जाकर इमोशनल स्पीच दी। उन्होंने लोगों से कहा कि अहंकार को छोड़े, प्यार से साथ रहें, प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें। इसके साथ ही उन्होंने पशुओं के अधिकार, लिंग भेद, मानसिक बीमारी और दुनिया में शान्ति लाने के बारे में कहा।





उन्होंने अपने भाई स्वर्गीय रिवर की लिखी लाइनें भी कहीं। उन्होंने कहा- 'Run to the rescue with love and peace will follow' वॉकिन के भाषण को काफी पसंद किया गया है और वॉकिन को लगातार बधाई मिल रही है।







कोरियन भाषा की फ़िल्म 'पैरासाइट' ने बेस्ट फ़ीचर फ़िल्म के लिए साल 2020 का ऑस्कर अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड को बायोपिक 'जूडी' में बेहतरीन अभिनय के लिए दिया गया। फिल्म 'वन्स अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड' में बेहतरीन अभिनय के लिए ब्रैड पिट को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवॉर्ड से नवाजा गया है।