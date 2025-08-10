रविवार, 10 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 10 अगस्त 2025 (12:07 IST)

शाहरुख खान से सलाह लेने के बाद राजकुमार राव ने खरीदा था मुंबई में अपार्टमेंट, अपनी पहली सैलरी का भी किया खुलासा

Rajkummar Rao
बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव अपनी दमदार अदाकारी से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना चुके हैं। राजकुमार राव सिर्फ 5 हाजार रुपए लेकर मुंबई आए थे। स्ट्रगल के दिनों में उन्हें कई बार सिर्फ पानी पीकर गुजारा करना पड़ा था। उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2010 में फिल्म 'लव सेक्स और धोखा' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। 
 
बीते दिनों राजकुमार राव कॉमेडियन जाकिर खान के शो 'आपका अपना जाकिर' में बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे थे। राजकुमार राव ने कई पुराने किस्सों को याद किया था। राजकुमार राव ने एक डांस टीचर बनने से लेकर मुंबई में अपना घर खरीदने तक के अपने सफर के बारे में चर्चा की। 
 
राजकुमार राव ने इस बात का भी खुलासा किया था कि उन्होंने शाहरूख खान से सलाह लेने के बाद अपना अपार्टमेंट खरीदा था। उन्होंने अपनी पहली सैलरी के बारे में बात करते हुए कहा था, मैं बचपन से डांस कर रहा हूं, और जब मैं 8वीं कक्षा में था तो 7 साल के बच्चे को डांस सिखाता था। मैं साइकिल से उनके घर जाता था और मुझे इसके लिए 300 रुपए मिलते थे। जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिली, तो मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 
 
राजकुमार ने कहा था, मुझे जो 300 रुपए नकद मिले, मैंने उनसे किराने का सामान खरीदा, बचे हुए पैसे से, मैंने देसी घी खरीदा। मैं घी लगी रोटी खाने के लिए पूरी तरह तैयार था। और मुझे याद है कि उसी दिन शाम को जब मैं डेढ़ घंटे की ताइक्वांडो प्रैक्टिस में गया था, तो मैं केवल यही सोच रहा था कि मैं घर जाऊंगा और घी वाली रोटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, जो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है।
 
राजकुमार राव ने यह भी बताया था कि कैसे उन्हें शाहरुख खान से सलाह मिली, जिसने उन्हें मुंबई में अपना घर खरीदने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया, जब कोई व्यक्ति इस शहर में आता है, तो उसका यहां अपना खुद का घर खरीदने का सपना होता है। जब पत्रलेखा और मैं किराए पर एक अपार्टमेंट ढूंढने निकले, तो ब्रोकर ने हमें एक ट्रिप्लेक्स दिखाया और हमारे लिए उस समय इसे खरीदना संभव नहीं था। 
 
उन्होंने कहा था, फिर ब्रोकर ने हमें 2 और किफायती घर दिखाए, लेकिन पत्रलेखा और मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई, और हमने खुद पर यकीन करते हुए उस घर को खरीदने का फैसला किया जो हम उस समय अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस घटना से कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात शाहरुख सर से हुई थी और उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने घर खरीदा है, मैंने कहा नहीं। 
 
राजकुमार ने बताया, फिर शाहरुख ने मुझे सलाह दी कि जब भी तुम अपना घर लेने का फैसला करो, तो कुछ ऐसा खरीदो जो आपकी लीग से बाहर हो, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे, तो भगवान तुम्हारी मदद करेंगे और तुम उस घर को अपना बनाने के लिए कड़ी मेहनत करोगे। तो, मैं एक घर खरीदने और उसके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित हुआ। और, इसी सोच के साथ, हमने वह घर खरीदा और कुछ समय बाद, हमने एक और घर खरीदा।
 
