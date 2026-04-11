नेशनल पेट डे: बॉलीवुड सितारे और उनके फेवरेट साथी, जो जिंदगी को बनाते हैं 'पॉ-फेक्ट'

इस नेशनल पेट डे पर बात उन खास साथियों की, जो हमारी ज़िंदगी को सच में खुशनुमा बना देते हैं और वे हैं हमारे पालतू जानवर। बॉलीवुड सितारे भी अपने फरी दोस्तों के साथ अपने रिश्ते की झलक दिखा रहे हैं, जहां ये सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि उनके सबसे प्यारे साथी हैं, जिन्हें वे प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं और हर दिन सुकून पाते हैं।

पुलकित सम्राट– शरारती मस्ती और बेइंतहा प्यार

पुलकित सम्राट की एनर्जी अपने पेट के साथ नेक्स्ट लेवल की हो जाती है, जब वे उसके साथ खेलते, हंसते और हर पल को खुलकर जीते हैं। कभी दौड़ते हुए, तो कभी करीब बैठकर वक्त बिताते हुए, उनका रिश्ता एक सच्चे दोस्त जैसा लगता है, जहां हर पल जिंदादिल होता है।

वरुण धवन– मस्ती भरा प्यार और कडल्स

वरुण की पोस्ट उनके मज़ाकिया अंदाज़ को दिखाती है, जब वो अपने डॉग के साथ बेहद क्यूट तरीके से वक्त बिताते हैं। कडल्स से लेकर फनी हरकतों तक, उनका पेट उनके लिए एक ऐसा साथी है, जो उन्हें सबसे ज्यादा खुश और बेफिक्र बना देता है।

रोहित सराफ– सुकून भरे पल और सच्चा अपनापन

रोहित की तस्वीर बेहद शांत और सुकून से भरपूर नज़र आती है, जब वे अपने पेट के साथ समय बिताते हैं। उनका रिश्ता दिखाता है कि प्यार कभी-कभी खामोशी में, बस साथ होने में ही महसूस होता है।

नुशरत भरुचा– सुकून भरे कडल्स और नर्म एहसास

अपने पेट के साथ नुशरत की पोस्ट उस पल को भरपूर जीने की खूबसूरती दिखाती है। अपने पेट को गले लगाते हुए वे दिखाती हैं कि ये छोटे-छोटे पल कितने खास होते हैं, जहां प्यार गहरा, सुकून भरा और सच्चा होता है।

अनन्या पांडे– खुशी, मुस्कान और पप्पी लव

अनन्या के अपने पेट के साथ पल रोशनी और खुशियों से भरे होते हैं। खेलते या कडल करते हुए, उनके चेहरे की मुस्कान साफ बताती है कि उनका फरी दोस्त उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है।

कुब्रा सैत– सुकून और प्यार भरा स्पर्श

कुब्रा अपने पेट के साथ एक शांत और गहरा रिश्ता शेयर करती हैं। उनके हावभाव में एक सुकून और अपनापन नजर आता है, जहां बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ महसूस होता है।

ख़ुशी कपूर– क्यूट कडल्स और गहरा जुड़ाव

खुशी की पोस्ट में अपने पेट के साथ बेहद प्यारे और करीब पल नजर आते हैं। जिस तरह वो अपने फरी दोस्त को गले लगाती हैं, वो उनके गहरे लगाव और प्यार को बखूबी दिखाता है।

राशा थडानी– नई उमंग और खेल भरा प्यार

राशा का अपने पेट के साथ रिश्ता ताज़गी और मस्ती से भरा है। उनकी तस्वीरों में वो खेलते, पोज़ करते और खुशियां बांटते नजर आती हैं, जो दिखाता है कि पेट्स कैसे हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं।

इन सभी सितारों की कहानियां एक ही बात कहती है कि पेट्स सिर्फ जानवर नहीं होते, वो परिवार होते हैं, जो बिना शर्त प्यार करते हैं और हर दिन को थोड़ा और खास बना देते हैं।