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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 21 मई 2026 (10:48 IST)

'मिर्जापुर: द मूवी' रचेगी इतिहास, दिव्येंदु ने फिल्म को लेकर किया बड़ा खुलासा

Mirzapur The Movie
भारत की सबसे प्रतिष्ठित ओटीटी फ्रैंचाइज़ी में से एक, 'मिर्जापुर: द मूवी' के साथ बड़े पर्दे पर अपनी बहुप्रतीक्षित छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो इसके बेबाक और फैंस के पसंदीदा यूनिवर्स को सिनेमाघरों में कहीं बड़े पैमाने पर लेकर आ रही है। यह फिल्म अभी से साल 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से एक बनकर उभरी है।
 
​दर्शकों को इसके धमाकेदार और विस्फोटक दुनिया में वापस ले जाने का वादा करते हुए, 'मिर्जापुर: द मूवी' से यह उम्मीद की जा रही है कि यह बड़े एक्शन सीन्स, नए ट्विस्ट, तीखे टकरावों और एक बड़े सिनेमाई अनुभव के साथ रोमांच को और बढ़ा देगी। फिल्म की रिलीज से पहले, दिव्येंदु ने अपने पसंदीदा किरदार 'मुन्ना भैया' के रूप में वापसी को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की।
​इसे 'विंटेज' (क्लासिक) मिर्जापुर बताते हुए और यह फिल्म बड़े पर्दे पर कितनी भव्य होने वाली है, इस पर दिव्येंदु ने साझा किया, यह पूरी तरह से 'विंटेज' मिर्जापुर होने वाला है। हम पूरी ताकत के साथ धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। आप उन्हीं किरदारों को देखेंगे जो पहले सीज़न में थे, वे जैसे थे वैसे ही नज़र आएंगे। बैकड्रॉप बिल्कुल वैसा ही है लेकिन परिस्थितियां अलग हैं। चूंकि यह एक फिल्म है, इसलिए यह बहुत बड़े और सिनेमाई कैनवास पर बनी है, और यह वाकई में सिर्फ और सिर्फ फैंस के लिए है।
 
​'मुन्ना भैया' के लिए मिले इस अगाध प्यार और एक बार फिर इस आइकॉनिक किरदार में कदम रखने के बारे में बात करते हुए दिव्येंदु ने कहा, मुन्ना के लिए लोगों के दिल में जो प्यार है, उसे मैं आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाता हूं। कभी-कभी तो हैरानी होती है कि क्या ऐसा कोई किरदार सचमुच किसी समानांतर दुनिया में जी रहा है। चूंकि तीसरे सीज़न में मेरा किरदार मर गया था, इसलिए लोग पुराने हिंदी गानों के साथ इमोशनल रील्स बना रहे थे और उससे वापस आने की गुहार लगा रहे थे।
 
​उन्होंने आगे कहा, मैं सचमुच यही उम्मीद करता हूं कि मैं एक बार फिर इस किरदार के साथ पूरा न्याय कर सकूँ। मेरे दिमाग में थोड़ा सा द्वंद्व (dichotomy) था कि क्या मुझे इसे बिल्कुल नए सिरे से निभाना चाहिए या फिर पहले सीज़न में जो मैंने किया था, उसी की नकल करनी चाहिए, इसलिए शुरुआत में मैं थोड़ा असमंजस में था।
 
'मिर्जापुर: द मूवी' को लेकर चारों तरफ मचे जबरदस्त बवाल और इसके इतिहास रचने की बात पर विचार करते हुए दिव्येंदु ने कहा: हां, कमाई और रेवेन्यू स्ट्रीमिंग के मामले में यह एक बहुत बड़ी क्रांति साबित होने वाली है; मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह फॉर्मूला काम करता है, ताकि वे भी ऐसा ही कर सकें (यानी किसी वेब सीरीज़ को फिल्म में बदल सकें)। ठीक वैसे ही, जैसे जब पहली बार 'मिर्जापुर' आई थी और किसी ने उससे इतनी उम्मीदें नहीं लगाई थीं, मुझे लगता है कि यह फिल्म भी कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक करने की राह पर है।
 
​'मिर्जापुर: द मूवी' अमेज़न MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित और पुनीत कृष्णा द्वारा लिखित इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 4 सितंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक भव्य रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है।
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