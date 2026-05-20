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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 20 मई 2026 (15:56 IST)

वाणी कपूर ने की 'सपने वर्सेस एवरीवन 2' की तारीफ, बोलीं- ऐसी कहानियां दिल को छू जाती है

Sapne Vs Everyone 2
द वायरल फीवर (TVF) ने हमेशा मनोरंजन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने ऐसी कहानियां पेश की हैं जो दर्शकों के दिल को छूती हैं और जिनसे लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। चाहे हल्की-फुल्की जिंदगी से जुड़ी कहानियां हों या जमीन से जुड़ी सच्ची कहानियां, TVF ने हमेशा दर्शकों के साथ मजबूत रिश्ता बनाया है। उनका लोकप्रिय शो 'सपने वर्सेस एवरीवन' हाल ही में अपने दूसरे सीजन के साथ प्राइम वीडियो पर लौटा है।
 
रिलीज के बाद से ही इस सीरीज को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। दर्शक इसकी सच्ची कहानी, भावनात्मक गहराई और वास्तविक अंदाज से काफी जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। इस शो को कई सेलिब्रिटीज से भी सराहना मिली है। वाणी कपूर ने सोशल मीडिया पर शो की लेखन, निर्देशन, अभिनय और इसकी अर्थपूर्ण कहानी की जमकर तारीफ की।
 
शो का पोस्टर साझा करते हुए वाणी कपूर ने लिखा, काफी समय बाद कुछ इतना सच्चा, भावुक और इंसानी एहसासों से भरा देखने को मिला है। सपने वर्सेस एवरीवन की लेखन, निर्देशन और अभिनय सच में गोल्ड हैं। हर पल में इतनी सच्चाई, संवेदनशीलता और ईमानदारी है कि कुछ भी अभिनय जैसा नहीं लगता, सब दिल से निकला हुआ महसूस होता है। इस कहानी को बनाने वाले सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई। यही वो कहानी कहने का तरीका है जो याद दिलाता है कि कहानियां आखिर क्यों मायने रखती हैं।
 
सपने वर्सेस एवरीवन को आईएमडीबी की टॉप 250 टीवी शोज की सूची में जगह मिली है, जिससे TVF वैश्विक कंटेंट स्पेस में लगातार अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। आईएमडीबी की इस सूची में TVF के अन्य शोज भी शामिल हैं, जैसे TVF पिचर्स (9.1 रेटिंग, 64वां स्थान), पंचायत (9.0 रेटिंग, 70वां स्थान), गुल्लक (9.1 रेटिंग, 74वां स्थान), कोटा फैक्ट्री (9.0 रेटिंग, 86वां स्थान), एस्पिरेंट्स (9.1 रेटिंग, 130वां स्थान) और ये मेरी फैमिली (8.9 रेटिंग, 183वां स्थान)।
 
इसके अलावा प्राइम वीडियो प्रेजेंट्स इवेंट में भी TVF ने अपनी दमदार घोषणाओं से सभी का ध्यान खींचा। व्वान और कॉलेज फेस्ट जैसी फिल्मों से लेकर पिरामिड और वंश जैसे नए शोज, और एस्पिरेंट्स, पंचायत, ग्राम चिकित्सालय, सपने वर्सेस एवरीवन और संदीप भैया के नए सीजन की घोषणाओं ने इस लाइनअप को बेहद खास बना दिया। यह एक ऐसा शानदार प्रदर्शन था जिसने TVF को उस रात का सबसे बड़ा आकर्षण बना दिया।
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