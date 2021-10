किम करदाशियां ने FENDI x SKIMS के COLLABORATION को किया अनाउंस, फोटो में ढाया गजब

फैशन की बात की जाए तो किम करदाशियां सबसे जुदा नजर आती हैं और उनके करोड़ों फैंस उनका अनुसरण करते हैं। हाल ही में किम करदाशियां ने FENDI x SKIMS के COLLABORATION को अनाउंस किया है।





वे इसके लिमिटेड एडिशन कलेक्शन को प्रमोट करती दिखाई दीं। कहने की बात नहीं है कि किम बेहद हॉट नजर आ रही हैं और एक घंटे के अंदर उन्हें 15 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले हैं जो उनकी लोकप्रियता का सबूत है।













किम ने इन फोटो को पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया है- Introducing FENDI x SKIMS - a first of its kind collaboration that unites the luxury of @Fendi with the innovation of @SKIMS