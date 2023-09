'गणपथ : राइज ऑफ द हीरो' में कृति सेनन के पावर-पैक एक्शन अवतार से प्रभावित हुए जैकी भगनानी

kriti sanon in ganpath rise of the hero: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी आगामी फिल्म 'गणपथ - राइज ऑफ द हीरो' के प्रति अपनी अद्भुत प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार हैं। 20 अक्टूबर, 2023 को ग्रैंड रिलीज के साथ पूजा एंटरटेनमेंट मनोरंजन की दुनिया में एक नया मानदंड स्थापित करेगा।



इस सिनेमाई कल्पनात्मक के पीछे का रचनात्मक दिमाग, जैकी भगनानी, जनता के सामने एक ऐसा दृश्य पेश करने को लेकर उत्साह से भरे हुए हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। हालांकि, 'गणपथ' के ताज का असली रत्न कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कृति सेनन हैं, जो एक रॉ और रग्ड एक्शन अवतार में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं, एक ऐसा दृश्य जिसे देश ने पहले कभी नहीं देखा।

निर्माता जैकी भगनानी शानदार कलाकारों और कृति के एक्शन पावरहाउस के बारे में बात करते हुए कहा, गणपथ मेरे सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक है, जो एक्शन और रोमांच से भरपूर मिश्रण का वादा करती है। दर्शकों के लिए हमारे पास जो शानदार रेविलेशन है वह है कृति सेनन का पावर-पैक एक्शन अवतार।

उन्होंने कहा, कृति सेनन ने खुद को एक असाधारण परिवर्तन यात्रा में अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच 9 महीने के गहन प्रशिक्षण से गुजरते हुए, ननचुक्स चलाने की कला में महारत हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने चरित्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता प्रेरणादायक है।

'गणपथ' टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन, दो शानदार प्रतिभाओं के बीच रोमांचक सहयोग का प्रतीक है, जो अपनी केमिस्ट्री और कौशल से स्क्रीन पर भूचाल मचाने का वादा करते हैं। टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की विशेषता वाले आकर्षक पोस्टरों ने पहले ही दर्शकों में प्रत्याशा की लहर बढ़ा दी है, जिससे वे और अधिक के लिए उत्सुक हो गए हैं।

'गणपथ-राइज ऑफ द हीरो' में अपनी भूमिका के प्रति कृति सैनन की अटूट प्रतिबद्धता उनके शिल्प के प्रति उनके दृढ़ संकल्प और जुनून के प्रमाण के रूप में खड़ी है। जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज की तारीख नजदीक आ रही है, देश कृति के ज़बरदस्त एक्शन प्रदर्शन का इंतजार कर रहा है, जो उनकी प्रतिभा की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए बाध्य है।

पूजा एंटरटेनमेंट विकास बहल द्वारा निर्देशित गुड कंपनी के सहयोग से गणपथ-राइज ऑफ द हीरो प्रस्तुत करता है। फिल्म का निर्माण वाशु भगनानी, जैकी भगनानी, दीपशिखा देशमुख और विकास बहल ने किया है। यह फिल्म 20 अक्टूबर, 2023 को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में दुनिया भर में रिलीज के लिए तैयार है।