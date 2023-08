'गदर 2' में आर्मी ऑफिसर के किरदार में दिखेंगे गौरव चोपड़ा

kangana ranaut wants to work with vidyut jammwal: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौट अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। कंगना के पास इस समय कई प्रोजेक्ट की लाइन लगी हुई है। इसी बीच एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के एक्शन स्टार विद्युत जामवाल के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। कंगना ने विद्युत संग एक एक्शन फिल्म में काम करने की इच्छा जाहिर की है।