फिल्म '83' से बलविंदर सिंह संधू की भूमिका में एमी विर्क का पोस्टर हुआ रिलीज

पूर्व क्रिकेटर बलविंदर सिंह संधू जो रणवीर सिंह की सम्पूर्ण 83 टीम के कोच रह चुके है, उन्हें अपने इन-स्विंगर बॉलिंग स्टाइल के लिए भी जाना जाता है। बलविंदर सिंह संधू की भूमिका में एमी विर्क का नवीनतम पोस्टर को साझा करते हुए निर्माता लिखते है, 'इनके इन-स्विंगर के सामने तो बड़े से बड़ा बैट्समैन हो गया आउट। Presenting the next devil Balwinder Singh Sandhu' की फिल्म '83' से हर दिन एक नया कैरेक्टर पोस्टर रिलीज हो रहा है। अब फिल्म से पूर्व क्रिकेटर बलविंदर सिंह संधू का किरदार निभा रहे पंजाबी एक्टर का लुक सामने आया है। एमी का बलविंदर के रूप में लुक देखने लायक है।पूर्व क्रिकेटर बलविंदर सिंह संधू जो रणवीर सिंह की सम्पूर्ण 83 टीम के कोच रह चुके है, उन्हें अपने इन-स्विंगर बॉलिंग स्टाइल के लिए भी जाना जाता है। बलविंदर सिंह संधू की भूमिका में एमी विर्क का नवीनतम पोस्टर को साझा करते हुए निर्माता लिखते है, 'इनके इन-स्विंगर के सामने तो बड़े से बड़ा बैट्समैन हो गया आउट। Presenting the next devil Balwinder Singh Sandhu'

हाल ही में, 83 के निर्माताओं द्वारा सुनील गावस्कर की भूमिका में ताहिर राज भसीन, के. श्रीकांत की भूमिका में जीवा, मोहिंदर अमरनाथ के रूप में साकिब सलीम, यशपाल शर्मा की भूमिका में जतिन सरना, संदीप पाटिल के रूप में चिराग पाटिल, कीर्ति आज़ाद के रूप में दिनकर शर्मा, रोजर बिन्नी के रूप में निशांत दहिया, मदन लाल की भूमिका में हार्डी संधू और सैयद किरमानी के रूप में साहिल खट्टर का पहला लुक पोस्टर साझा किया गया है।





रणवीर सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक विशेष संदेश के साथ नवीनतम पोस्टर साझा किया है, 'What an honour to be coached for the film by the World Cup Winner Himself'





अब तक की सबसे बड़ी खेल फिल्म में से एक, 83 मधु मंटेना, साजिद नाडियाडवाला और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा सह-निर्मित की जा रही है। फिल्म से रणवीर सिंह के पहले लुक ने दर्शकों की दिलचस्पी पहले ही बढ़ा दी है जिसमें वह प्रतिष्ठित नटराज पोज़ में नज़र आये थे। फिल्म 10 अप्रैल 2020 में बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है।